Rotary realiza seminario de imagen de capacitación a rotarios dominicanos

En un encuentro celebrado en la ciudad de Santo Domingo los rotarios del Distrito 4060 de la República Dominicana realizaron una actividad con el objetivo principal de la realización de un seminario de capacitación, enfocado en instruir y actualizar a los profesionales del área en materia de imagen pública.

Los Rotarios del Distrito 4060 de la República Dominicana, le dieron la bienvenida al coordinador regional de imagen pública para la Zona 25-A de Rotary Internacional, el ex gobernador mexicano Juan Ernesto Benítez, acompañado de su equipo de trabajo.

La gobernadora del Distrito 4060, Olga Virginia Acosta Sena, fungió como anfitriona del seminario y, en sus palabras de apertura, expresó su agradecimiento a los presentes por la amplia asistencia y destacó el honor de recibir en el país a este destacado líder regional de Rotary.

“Somos gente de acción, y es importante compartir nuestros proyectos e iniciativas en nuestras comunidades para fortalecer la confianza pública y aumentar el apoyo a esas valiosas causas rotarias”, afirmó Acosta.

El programa incluyó exposiciones a cargo de los conferencistas Juan Ernesto Benítez, Lenin Francisco, Melvin Brioso y Sugel Bonilla, así como una actividad especial de relajación con instrumentos sonoros, ofrecida por Sarah Patricia Castillo, profesora de yoga y terapeuta de sonido.