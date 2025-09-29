Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

CAMACOESRD

Un panel sobre turismo de salud y bienestar

Encuentro

  • Con estas ponencias reafirmamos la visión que se tiene en el país como destino integral de salud y bienestar”, dijo Paco Pérez, presidente de la entida.
El comité de Turismo de la Cámara Oficial de Comercio de España en República Dominicana (Camacoesrd), organizó el panel “Turismo de salud y bienestar: nuevas oportunidades para el turismo de la República Dominicana”.

El conversatorio realizado durante el desayuno de la Cámara contó con la participación Víctor Atallah, ministro de Salud Pública y Asistencia Social; Brenda Morales Mejía, directora del consejo de Fomento Turístico, Alejandro Cambiaso, presidente y fundador de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud y Amelia Reyes Mora, vicepresidenta de la junta directiva de la Asociación Dominicana de Turismo de la Salud.

Paco Pérez, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en el país, explicó que el objetivo de esta conferencia era explorar cómo República Dominicana puede aprovechar y expandirse a nivel mundial como un importante destino turístico combinando salud médica, bienestar y turismo, y así impulsar el crecimiento económico y el desarrollo local.

“Con esta actividad  estamos presentando el panorama actual y las tendencias del turismo de salud y bienestar, así como anticipar oportunidades, retos y estrategias para posicionar este país como destino líder en este segmento”, destacó Pérez.

Pérez, quien agradeció el tiempo y aporte de los ponentes, abogó para que las oportunidades de inversión en hospitales, clínicas privadas y resorts con servicios de salud, spa, medicina estética, salud digital y bienestar integral puedan trascender en inversiones responsables y a la vez proponer marcos de acción para desarrollar una oferta de turismo de salud y bienestar competitiva y sostenible en la República Dominicana.

De acuerdo a sus palabras el turismo de salud y bienestar puede posicionar a la República Dominicana como un destino completo que combina atención médica de calidad, bienestar integral y experiencias culturales, logrando con ello contribuir con el crecimiento económico sostenible y del empleo local y la mejora de la infraestructura, siempre con estándares internacionales, seguridad y responsabilidad social.

