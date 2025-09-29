México conmemora el 215 aniversario del inicio de la independencia

Con un solemne acto en el que se elevó el orgullo y patriotismo de la nación, la embajada de México en la República Dominicana celebró el 215 aniversario del inicio de su independencia.

Las actividades conmemorativas iniciaron en horas de la mañana con una emotiva ofrenda floral en la Plaza Querétaro, en honor a los héroes que forjaron la independencia mexicana.

Luego al caer la tarde se llevó a cabo un brindis institucional que congregó a altos funcionarios dominicanos, miembros del cuerpo diplomático acreditado, empresarios, académicos y representantes de la comunidad mexicana residente en el país.

El acto fue precedido por un momento cívico de gran emotividad, en el que el embajador de México, Carlos Miguel Aysa González, recreó las palabras del histórico Grito de Dolores, pronunciado por el padre Miguel Hidalgo en 1810: “¡Viva la Independencia! ¡Viva México!”.

Durante su intervención, el embajador Aysa González destacó los vínculos históricos y la sólida cooperación bilateral entre ambas naciones, reafirmando el compromiso de continuar fortaleciendo las relaciones entre ambas naciones hermanas.

Esta arenga, símbolo del despertar patriótico, resonó entre los presentes como homenaje a los ideales de justicia, libertad y unidad nacional.

El encuentro transcurrió en un ambiente de festividad y solemnidad, cargado de simbolismo y cultura típico del país.

La velada estuvo acompañada por la música del mariachi, emblema cultural por excelencia de México, cuyas interpretaciones tradicionales y populares deleitaron a los asistentes.

Para la ocasión el espacio fue ambientado con una decoración elaborada en colores patrios que evocó con fuerza el espíritu nacional mexicano contagiando de alegría a los invitados.

El festejo incluyó una experiencia gastronómica, degustaciones de tequila, exhibición de productos y platillos típicos, que permitieron a los invitados sumergirse en los sabores y tradiciones que distinguen a México en el mundo.

