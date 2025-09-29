Macarfi celebra su primera gala en República Dominicana

La reconocida Guía Macarfi celebró por primera vez su gala anual fuera de España, eligiendo a República Dominicana como punto de partida para su expansión internacional. Esta gala, encabezada por Cristina Ferrer (fundadora de Macarfi España), Franklin Lithgow (presidente del Consejo Macarfi RD) y Luis Ros (presidente de la Academia Dominicana de Gastronomía), reunió a los principales exponentes del sector culinario en un evento que destacó la riqueza y diversidad de la oferta culinaria en el país.

Durante el encuentro, se presentó oficialmente la edición dominicana de la Guía Macarfi, una publicación que reconoce y clasifica a los mejores restaurantes del país, ubicados en las provincias de Santo Domingo, Santiago y La Altagracia. La ceremonia no solo sirvió como premiación, sino también como una celebración del talento local y un paso firme hacia el posicionamiento de la gastronomía dominicana en el mapa global.

En el desarrollo de la primera edición de la Gala Macarfi República Dominicana 2025, también se entregaron reconocimientos especiales a destacadas personalidades que han contribuido de manera significativa al fortalecimiento del sector gastronómico nacional, así como a su proyección internacional.

Lithgow ofreció un emotivo discurso que resaltó el valor cultural y transformador de la gastronomía dominicana. “Hoy es un día histórico. Un momento para celebrar. Para honrar. Para saborear”, expresó ante chefs, empresarios, diplomáticos, autoridades y entusiastas del sector culinario.

Asimismo, destacó que la llegada de Macarfi al país no tiene como propósito imponer criterios, sino reconocer lo que ya existe: “un país con alma gastronómica, con sazón en la sangre, con fuego en el corazón y sabor en cada historia”.

Con esta gala, Macarfi da inicio formal a su operación en el país a través de Macarfi RD, una sociedad independiente que trabajará en estrecha colaboración con la oficina central en España. La gestión estará liderada por el empresario gastronómico Franklin Lithgow, con el apoyo de la Academia Dominicana de Gastronomía, quienes han apoyado en la selección de los embajadores locales que aportan contenido y criterio a la guía dominicana.

Franklin León, Vinicio Mella y Luis Ros junto a la viceministro de Turismo, Tammy Reynoso.Cortesía de los organizadores

Representantes y chefs de los 30 restaurantes galardonadosCortesía de los organizadores

Top 10 Restaurantes – Santo Domingo

1) La Cassina

2) Ajualä

3) Restaurante Don Pepe

4) Gijón

5) Casa Luca

6) Okazu

7) Il Bacareto

8) Peperoni

9) O.livia Brasserie

10) Turo

Top 10 Restaurantes – Santiago

1) Saga Restaurant & Cigar Club

2) La Taberna de Pepe

3) Camp David Ranch

4) Sabrass

5) Tenú

6) El Tablón Latino

7) Oli’s Room

8) Mar & Fuego

9) Calcalí Coffee

10) Pannez

Top 10 Restaurantes – La Altagracia

1) SBG Punta Cana

2) Unagui Japanese Cuisine

3) Restaurante Bamboo

4) Jellyfish Beach Restaurant

5) La Palapa

6) El Rincón de Paco

7) Montserrat Manor

8) Blue Grill + Bar

9) Mediterráneo

10) Osteria Giorgetta