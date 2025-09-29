Macarfi celebra una experiencia gastronómica a “cuatro manos”

Macarfi República Dominicana celebró una experiencia gastronómica a “cuatro manos” en el restaurante La Cassina, con la participación de los chefs María Marte, galardonada con dos estrellas Michelin en Madrid, y Cristóbal Martos, catalán con más de 30 años de trayectoria en el país. A ellos se unió el chef ejecutivo de La Cassina, Nelson de los Santos, completando un equipo de lujo en la cocina.

La velada formó parte de una nueva serie de eventos creados por Macarfi para resaltar a los restaurantes que ocuparon la posición Top 1 en la guía Macarfi 2025. Las próximas cenas se celebrarán en SBG Punta Cana y en Saga Restaurant & Cigar Club, en Santiago de los Caballeros.

El maridaje estuvo a cargo de El Catador, que elevó la experiencia gastronómica con etiquetas de prestigio, entre ellas el elegante Casanova di Neri Brunello, logrando una armonía perfecta entre cada plato y los vinos seleccionados.

José Luis Núñez, Franklin León y Sigfrido Pared Pérez.Cortesia de los anfitriones.