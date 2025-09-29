Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Laboratorios Galenicum y CognitivaRD organizan conferencia sobre el Alzheimer

Marcia Castillo, Rafaela Cuello Nin, Jocelin Duran, Tania Vargas y Martina García

Marcia Castillo, Rafaela Cuello Nin, Jocelin Duran, Tania Vargas y Martina GarcíaCortesía de los organizadores

Como parte de las actividades para conmemorar el mes de concientización sobre el Alzheimer, se celebró la conferencia “El Alzheimer por fuera y por dentro”, una experiencia que combinó cine y vivencia inmersiva para acercar a los participantes a lo que significa vivir con demencia desde adentro.

La jornada estuvo cargada de emoción, reflexión y un profundo compromiso humano, convirtiéndose en un espacio transformador para sensibilizar a los asistentes sobre la realidad de quienes viven con Alzheimer y sus cuidadores.

La Dra. Marcia Castillo, directora médica y gestora del proyecto CognitivaRD, expresó: “esta experiencia no solo busca concientizar, sino generar un cambio profundo en la forma en que miramos al adulto mayor y a las enfermedades neurodegenerativas. Necesitamos una sociedad más empática, más humana y verdaderamente inclusiva.”

Diego Delgadillo y Dahry Muñoz.

Diego Delgadillo y Dahry Muñoz.Cortesía de los organizadores

Renato Seravalle, Damaris Archibald y Pedro Peguero.

Renato Seravalle, Damaris Archibald y Pedro Peguero.Cortesía de los organizadores

Rosmery Núñez, Jesica Cruz y Katherine Cruz.

Rosmery Núñez, Jesica Cruz y Katherine Cruz.Cortesía de los organizadores

Elba Caba, Rafiel Céspedes, Belkis Herrera y Nicole Mejía.

Elba Caba, Rafiel Céspedes, Belkis Herrera y Nicole Mejía.Cortesía de los organizadores

