Laboratorios Galenicum y CognitivaRD organizan conferencia sobre el Alzheimer

Como parte de las actividades para conmemorar el mes de concientización sobre el Alzheimer, se celebró la conferencia “El Alzheimer por fuera y por dentro”, una experiencia que combinó cine y vivencia inmersiva para acercar a los participantes a lo que significa vivir con demencia desde adentro.

La jornada estuvo cargada de emoción, reflexión y un profundo compromiso humano, convirtiéndose en un espacio transformador para sensibilizar a los asistentes sobre la realidad de quienes viven con Alzheimer y sus cuidadores.

La Dra. Marcia Castillo, directora médica y gestora del proyecto CognitivaRD, expresó: “esta experiencia no solo busca concientizar, sino generar un cambio profundo en la forma en que miramos al adulto mayor y a las enfermedades neurodegenerativas. Necesitamos una sociedad más empática, más humana y verdaderamente inclusiva.”

