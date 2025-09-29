Kanna Beach Flavors abre sus puertas en Punta Cana

Kanna Beach Flavors, celebró la inauguración del nuevo beach club de Paradisus Palma Real, que llega para redefinir la experiencia de playa con un ambiente vibrante, una propuesta gastronómica y una apertura inclusiva tanto para huéspedes, socios como para visitantes externos.

El hotel esta ubicado en un espacio frente al mar Caribe, el cual combina lo mejor de la gastronomía, música y lifestyle en un entorno de diseño contemporáneo, con camas balinesas frente al mar y un servicio excepcional. Su atmósfera relajada pero enérgica, con música cuidadosamente curada, lo convierte en el spot ideal para disfrutar del día con amigos o en pareja.

“Kanna Beach Flavors representa la evolución del lujo relajado en la playa, donde nuestros huéspedes y visitantes pueden disfrutar de un ambiente high energy sin perder el toque exclusivo que caracteriza a Paradisus,” afirmó Mynor Espinoza, senior director of operations de República Dominicana.

Gabriela Hasbun y Majorie Hasbun.Cortesia de los anfitriones.

José Luis Benítez, Daniela Rodríguez y Juanita Hernández.Cortesia de los anfitriones.