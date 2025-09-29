Jonás Guevara presenta una obra que impulsa a la lectura

En el Salón Carmen Natalia de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña fue puesta en circulación la obra “Un Libro al Año: Los 4 pilares para crear una nueva generación de lectores” de la autoría de Jonás Guevara.

Con el material fruto de siete años de experiencias, estadísticas y reflexiones, el joven propone un modelo práctico para incentivar a la población más joven a la lectura con el poder que tienen los libros de transformar la manera de pensar y ver las cosas”.

Al presentar la obra Guevara pronunció un rmotivo discurso, en el que acompañado de elementos fílmicos, destacó la preocupante realidad de que el 97% de los estudiantes dominicanos, desde secundaria hasta universidad, nunca ha leído un libro completo por cuenta propia, algo que limita el pensamiento crítico, la creatividad y el progreso nacional. “Un país que lee es un país que piensa; un país que piensa progresa”-

También compartió testimonios de jóvenes que expresan apatía hacia la educación y los libros por la falta de referentes de éxito en el ámbito educativo, al tiempo que instó a las autoridades a promover a maestros e intelectuales con campañas publicitarias tan grandes como las dedicadas al béisbol invernal, las medallas olímpicas o los artistas urbanos.

“Si no promocionamos la intelectualidad como a los atletas y cantantes, con vallas, televisión y radio, los jóvenes no verán en la educación un camino hacia el éxito”, afirmó.

Guevara subrayó la urgencia de actuar hoy, ya que los frutos educativos se cosechan en 20 a 30 años. “Hacia 2045, queremos una nación de líderes, no de muchedumbres.

La lectura no es una panacea, pero es el ajo, la sal y los sazones en la ‘sopa’ que combate la ignorancia”, dijo, utilizando una metáfora poderosa que resonó con la audiencia.

Propuso una política nacional de lectura para impactar a 100,000 maestros y 2.6 millones de estudiantes, con campañas que eleven el valor de la intelectualidad al nivel de ídolos deportivos y culturales.

Sus palabras culminaron motivando al público a ser partícipe de un cambio educacional que comenzaba esa noche con la publicación de la obra.

El público se puso de pie y, con un emotivo aplauso, respondió al llamado final de Guevara: “¡Transformemos el país… un libro a la vez!” El evento cerró con firmas de libros y un llamado de asumir un compromiso colectivo por una revolución cultural que haga de la lectura un hábito tan natural como cepillarse los dientes.