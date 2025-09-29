Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Grabo Estilo presenta su línea de uniformes 'Outdoor Adventure'

Grabo Estilo, líder en la industria promocional, reunió estilo, velocidad y pasión en un encuentro en Downtown Mall Punta Cana, con el objetivo de relanzar su sucursal de la región Este y presentar su línea de uniformes Outdoor Adventure, diseñada especialmente para quienes disfrutan de las actividades al aire libre.

La propuesta incluye camisas con protección solar, secado rápido y estilos que combinan confort y resistencia, pensadas para acompañar cada experiencia, desde la conducción deportiva hasta las aventuras en la naturaleza.

Con esta fusión entre innovación textil y la pasión por los autos deportivos, Grabo Estilo reafirma su compromiso de ofrecer productos que acompañen el estilo de vida de sus clientes, resaltando valores como dinamismo, integración y autenticidad.

