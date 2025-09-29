Farmacias Los Hidalgos celebra sus 50 años de compromiso con la salud y la vida

En una actividad cargada de historia, gratitud y visión de futuro, Farmacias Los Hidalgos celebró su 50º aniversario con un emotivo coctel en el Garden Tent del Hotel Embajador, acompañados por autoridades, aliados estratégicos, colaboradores, clientes y miembros de la familia.

La noche inició con una bendición especial a cargo del Padre Jaime Corujo, guía espiritual de la familia Martínez Pizano, acto que reafirma la tradición de la empresa de poner cada paso en manos de Dios, como eje central de su cultura familiar y empresarial. Este momento de recogimiento y gratitud marcó el tono de una celebración profundamente significativa.

Durante el encuentro, los presentes fueron parte de un viaje en la línea de tiempo de los principales hitos de la empresa, desde su fundación, la apertura de la primera sucursal, Hidalgos 2, en 1988, la creación de Farmacén en 1993, hasta la reciente transformación bajo el modelo de Gobierno Corporativo y el lanzamiento de la iniciativa Los Hidalgos 2.0.

Leonardo Then, Elizabeth Rodríguez y Manuel Sánchez.Cortesia de los anfitriones.

Ernesto Martínez Staffeld y Víctor Bisonó HazaCortesia de los anfitriones.

El discurso central estuvo a cargo de Don Ernesto Martínez Staffeld (Don Tico), presidente y director general, quien expresó:“Esta no es solo una fiesta de Los Hidalgos, es una celebración compartida. Hoy celebramos un hito que pocas empresas alcanzan.”

Martínez resaltó el valor de la prudencia como principio rector en cada decisión empresarial y en las relaciones con clientes, proveedores, aliados y autoridades. También presentó el nuevo propósito institucional: “Cuidar vidas haciendo más fácil y seguro el acceso a la salud y bienestar.”