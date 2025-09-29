Economics Data realiza la tercera edición de “Finanzas con Cucharitas”

Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

  • Este año, la feria presentó una novedad: la incorporación de un salón secundario, diseñado para diversificar la oferta educativa.
Kimberly García y Laura Camacho junto a los participantes de actividad.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo, RD.

Con un enfoque innovador, práctico y altamente educativo, se celebró la tercera edición de la Feria Financiera “Finanzas con Cucharitas”, en el hotel Marriott Lincoln. Bajo el lema “Finanzas en Primera Clase”, la actividad reunió a profesionales del sector financiero, expertos en educación económica y público general, con el objetivo de democratizar el conocimiento financiero a través de un formato accesible, dinámico y enriquecedor.

La feria fue concebida como una experiencia integral para más de 1,700 asistentes, quienes disfrutaron de una jornada de charlas especializadas, herramientas prácticas y oportunidades de conexión con actores clave del ecosistema financiero. 

La propuesta de valor fue clara: enseñar finanzas de forma simple y útil para la vida cotidiana, sin sacrificar la profundidad técnica de los temas tratados.

El ciclo de conferencias inició con la charla “Inversiones, tarjetas de crédito y hacks financieros”, impartida por Kimberly García y Laura Camacho, las anfitrionas, quienes son economistas y fundadoras de Economics Data.

Durante su participación, abordaron los fundamentos para invertir con propósito, destacando la importancia de la diversificación, la educación y el análisis de los productos financieros para elegir las mejores opciones. Además, contaron con invitadas especiales que ofrecieron herramientas prácticas para sacar el máximo provecho de distintos productos financieros.

María Antuñano, Sol Disla y Wladimir Lendof.

