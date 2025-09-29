Economics Data realiza la tercera edición de “Finanzas con Cucharitas”

Con un enfoque innovador, práctico y altamente educativo, se celebró la tercera edición de la Feria Financiera “Finanzas con Cucharitas”, en el hotel Marriott Lincoln. Bajo el lema “Finanzas en Primera Clase”, la actividad reunió a profesionales del sector financiero, expertos en educación económica y público general, con el objetivo de democratizar el conocimiento financiero a través de un formato accesible, dinámico y enriquecedor.

La feria fue concebida como una experiencia integral para más de 1,700 asistentes, quienes disfrutaron de una jornada de charlas especializadas, herramientas prácticas y oportunidades de conexión con actores clave del ecosistema financiero.

La propuesta de valor fue clara: enseñar finanzas de forma simple y útil para la vida cotidiana, sin sacrificar la profundidad técnica de los temas tratados.

El ciclo de conferencias inició con la charla “Inversiones, tarjetas de crédito y hacks financieros”, impartida por Kimberly García y Laura Camacho, las anfitrionas, quienes son economistas y fundadoras de Economics Data.

Durante su participación, abordaron los fundamentos para invertir con propósito, destacando la importancia de la diversificación, la educación y el análisis de los productos financieros para elegir las mejores opciones. Además, contaron con invitadas especiales que ofrecieron herramientas prácticas para sacar el máximo provecho de distintos productos financieros.