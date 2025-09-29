El Club de Gestión de Riesgos celebra su tercera jornada anual

Con la participación de destacados expertos nacionales e internacionales, el Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana (Cgrrd), celebró con éxito su tercera jornada anual de riesgos 2025, consolidándose como uno de los principales encuentros de referencia en materia de gestión y cultura de riesgos en el país.

Con el título “Construyendo una visión estratégica de los riesgos en un entorno global disruptivo”, en el hotel Real Intercontinental de Santo Domingo, se abordaron temas claves para el fortalecimiento de la gestión de riesgos tanto en el sistema financiero integrado como en el sector real.

Carlos J. Rijo Montás, fundador y presidente del Club, tuvo a su cargo la apertura formal del encuentro, que reunió un importante grupo de funcionarios y mandos de entidades de intermediación financiera, seguros, mercado de valores y capitales, cooperativas, pensiones, consultores y asesores financieros, entre otros.

Rijo Montás destacó: “Nos encontramos reunidos, empujados por la urgencia de adaptarnos a una nueva realidad en constante evolución, para fortalecer nuestra capacidad de gestión prospectiva ante incertidumbres y volatilidades, y para elevar nuestras prácticas alineadas con los estándares internacionales, no se trata únicamente de hablar de riesgos, se trata de calibrarlos, monitorearlos con precisión, cuantificarlos con herramientas robustas y gestionarlos con disciplina".

