Casa Brugal y Bodega Valduero se unen en una cata

En una velada marcada por la exclusividad, Santo Domingo fue escenario de un acontecimiento histórico para los amantes del vino: un brindis con la botella más cara de España.

Casa Brugal y Bodega Valduero ofrecieron una cena maridaje en el restaurante La Cassina, donde se descorchó el mítico Valduero Lantigua 1991, considerado por Wine Spectator 2023 como el vino más prestigioso del país ibérico.

Solo 17 privilegiados pudieron degustar esta joya enológica, elaborada íntegramente a mano y con 34 años de antigüedad.

El encuentro reunió a un selecto grupo de apasionados del lujo y la cultura vinícola, quienes además disfrutaron de una cata de etiquetas igualmente distinguidas. Entre ellas el Valduero 2 Racimos Gran Reserva 2015, galardonado con 98 puntos por Wine Enthusiast 2025, en Estados Unidos.

Ellis Terrero y Grace FrómetaAlexander Mora/LD

Francisca Sureda y Gabriela MontalvoAlexander Mora/LD

Isabella Pedussi y Bernardo SuredaAlexander Mora/LD

Judith Arbaje y Arlin MoralesAlexander Mora/LD

Katherine de Sureda y Bernardo SuredaAlexander Mora/LD

Paula González y Ronaldo PichardoAlexander Mora/LD