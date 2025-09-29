La Bolsa Turística del Caribe anuncia su novena vigésima edición para promocionar el turismo

La Bolsa Turística del Caribe (BTC) anunció la celebración de su vigésima novena edición, que se realizará del 23 al 25 de octubre de 2025, en el Hotel Dominican Fiesta, Santo Domingo, con el Ministerio de Turismo de la República Dominicana como patrocinador oficial.

En la rueda de prensa de anuncio, asistieron representantes del sector público y privado, miembros del cuerpo diplomático y consular, medios de comunicación, patrocinadores, expositores, colaboradores y aliados estratégicos, quienes respaldaron una vez más a la empresa como un espacio de oportunidades, negocios y conexión regional.

Luis Felipe Aquino, presidente de la Bolsa Turística del Caribe, expresó que ha sido, durante casi tres décadas, “un laboratorio de ideas y un puente de integración que ha permitido visibilizar al Caribe como un destino competitivo, sostenible e inclusivo. Nuestra misión ha sido y seguirá siendo crear un escenario donde confluyan la innovación, la cooperación y el fortalecimiento de la industria turística de la región, proyectando su diversidad y riqueza cultural al mundo”.

Claudio Fernández, Mirna Pimentel y Luis Humeau.Cortesia de los anfitriones.

Luisa de Aquino, Luis Felipe Aquino y Fabeth Martínez.Cortesia de los anfitriones.

Yenny Polanco Lovera, Amarilys Duran Salas y Elisabet Gutierrez.Cortesia de los anfitriones.

Luisa María de Aquino, directora de la Bolsa Turística del Caribe, presentó los detalles de la agenda, destacando que la XXIX edición contará con rueda de negocios, conferencias magistrales, exhibiciones comerciales, intercambios culturales, exposiciones artesanales, cooking shows y espacios de formación profesional.