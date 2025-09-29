ApartamentosRD celebra 7ma feria inmobiliaria de 'Apartamentos en Planos'

En Downtown Mall Santo Domingo, representantes de ApartamentosRD celebraron la 7ma feria inmobiliaria de 'Apartamentos en Planos', consolidándose como la plataforma inmobiliaria líder en la República Dominicana para quienes buscan invertir en proyectos de alto nivel.

Por primera vez, la feria se desarrolla en un centro comercial, reafirmando el compromiso de la empresa de acercar las mejores oportunidades de inversión a los clientes en un espacio premium y de fácil acceso.

Robert de la Cruz, CEO de ApartamentosRD, destacó la visión de la feria: “Nuestra misión es que cada cliente acceda a proyectos que representen seguridad, calidad y plusvalía. Por eso hemos reunido a las constructoras mejor calificadas del país, seleccionadas con rigurosos criterios de trayectoria, experiencia y respaldo económico”.

La jornada presentó un portafolio curado de proyectos inmobiliarios en Santo Domingo y en destinos turísticos clave como Punta Cana, Puerto Plata y Las Terrenas. Cada proyecto fue evaluado no solo por su diseño y ubicación estratégica, sino también por la solidez financiera y el aval de las constructoras que los desarrollan.

Los asistentes pudieron beneficiarse de facilidades exclusivas del Banco BHD, aliado oficial de la feria, con procesos de precalificación inmediata para que cada cliente pueda tomar decisiones acertadas en el momento.

Además, como incentivo especial, todos los clientes que reservaron participarán en el sorteo de experiencias únicas: un viaje en jet privado al Clásico Mundial de Béisbol y la asignación de un auto Ferrari por tres días.