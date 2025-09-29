Agencia Bella y Honda Dominicana anuncia carrera en el Autódromo

El estruendo de los motores, la velocidad palpitante y la emoción desbordante volverán a tomar el control durante la celebración del Honda Day 2025, actividad organizada por Agencia Bella y Honda Dominicana, en el Autódromo de las Américas.

La actividad, arraisgada en la cultura racing nacional, promete un día inolvidable lleno de competencias electrizantes, exhibiciones y actividades dinámicas pensadas para fanáticos de todas las edades.

Desde la adrenalina de los dragueos hasta las muestras estilizadas de drifting y un ambiente familiar, el Honda Day se perfila como una fiesta multifacética para los amantes del motor.

Durante esta jornada épica, los asistentes podrán disfrutar de exhibiciones de autos y motocicletas Honda, competiciones intensas de velocidad técnica, zonas interactivas y familiares, para todas las edades y una galería vibrante con los modelos más nuevos y deseados de la marca.

Jéssica Ruiz y Fernelys Lebrón.Cortesia de los anfitriones.