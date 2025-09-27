Melania Trump: una decisión calculada

¡Es obvio! Melania Trump no viste por azar; cada outfit suyo es cuidadosamente seleccionado para llamar la atención. Y en el banquete real de Windsor, su elección de Carolina Herrera volvió a captar miradas —y críticas—, pero también sirvió para recordar que la moda es una herramienta estratégica de comunicación.

Ya no debe sorprender la capacidad de Melania para convertir su vestuario en una extensión de su presencia política. Apasionada por la moda, ha sabido construir una narrativa estética propia: discreta, solo algunas veces, impactante cuando la ocasión lo exige. Por eso, su vestido amarillo canario con escote Bardot, de Carolina Herrera para la cena de gala en el Castillo de Windsor no fue una pieza por casualidad, sino una decisión calculada: un tono luminoso que irradiara calidez, combinado con un cinturón púrpura como homenaje sutil al simbolismo real, y tacones de terciopelo de Manolo Blahnik que aludían al lujo y a la tradición.

El Palacio Real y las casas reales británicas no publican un manual público de protocolo universal, pero instituciones como Debrett 's (referencia clásica en etiqueta británica) regulan recurrentemente las normas para eventos reales, como banquetes de Estado. En su sección sobre eventos reales, Debrett 's establece que los vestidos de gala deben ser largos, que las mujeres pueden usar tiaras, y que se debe “pecar de conservador en caso de duda”.

Los comentarios de expertos en protocolo real y moda diplomática, publicados por The Washington Post en su cobertura sobre la visita de Estado, recuerdan que el código de vestimenta para el banquete es “white tie” (etiqueta de máxima formalidad): para los hombres, frac negro, pantalón negro, camisa blanca, chaleco blanco y corbata blanca; para las mujeres, vestidos largos al suelo, hombros cubiertos, guantes y tiara (si procede). No obstante, en la práctica moderna, estas reglas son más flexibles.

Con esta base, la crítica al vestido de Melania debe evaluarse con cautela: sí, se alejó del estándar más conservador, pero no necesariamente rompió con lo esencial del protocolo. Es claro que jugó en un terreno resbaloso y avanzó hacia los límites permitidos, sin cruzarlos del todo. Y, desde la perspectiva del mensaje simbólico, la elección de una diseñadora venezolana con proyección internacional como Herrera podría interpretarse también como un puente cultural entre tradición y actualidad. Y aunque el escote pudo considerarse un límite al protocolo, la abertura discreta de la falda fue vista como totalmente aceptable, pues respondía más a la funcionalidad que a la osadía.

Narrativa estética propia

Melania Trump no teme asumir riesgos estilísticos: sabe que cada pieza que viste puede ser viral, alimentar titulares y transmitir un mensaje no verbal. Sí, su vestido amarillo canario desató debate por lo atrevido del escote, pero no podemos ignorar que no busca pasar desapercibida, sino inscribirse en la memoria colectiva. Y ahí radica su poder.

La moda como estrategia de comunicación

Más allá de la crítica puntual, lo cierto es que Melania Trump ha convertido la moda en una de sus armas más poderosas de comunicación. Cada atuendo suyo es examinado al detalle por la prensa internacional, lo que evidencia que sabe manejar los códigos de visibilidad y atención en escenarios de alto impacto.

Lo repito: Melania no busca pasar desapercibida. Su estilo, a veces polémico, siempre intencional, demuestra que la moda es mucho más que estética: es un lenguaje que comunica identidad, poder y emociones. Ella entiende mejor que nadie cómo la moda puede robar la atención y contar historias sin necesidad de palabras.