El arte del apretón de manos para un saludo profesional

Aunque el apretón de manos como saludo es más propio de las culturas occidentales, actualmente se acepta como fórmula de cortesía en casi todo el mundo.

La forma de estrechar la mano cuando nos introducimos en algún círculo o nos presentan a alguien, un gesto protocolario que puede parecer sencillo, puede ser clave en un encuentro inicial. Es además un claro indicativo de educación y de la edad biológica de las personas.

Guiándonos de una intervención de Teresa Baró, experta en comunicación no verbal y autora de "La Gran guía del lenguaje no verbal", y de otros autores como Allan Pease, autor del libro "El lenguaje del cuerpo", estos son los puntos clave que deben tenerse en cuenta en un apretón de manos:

¿Cuándo? Cada vez que te presentan a alguien nuevo y cuando te despides. Lo recomendable es esperar a que sea la persona de mayor autoridad quien extienda primero la mano, aunque si el entorno no es excesivamente riguroso, puedes adelantarte tú, acompañando el gesto con tu nombre y un formalismo del tipo “encantado”, o “un placer”.

Contacto visual. Mirar de frente a tu interlocutor, pero sin que parezca que les estás sometiendo a un diagnóstico de imagen.

Extender una sonrisa a la vez que te aproximas y alargas la mano

Guardar la distancia mínima de entre 45-60 cm para evitar invadir el terreno de tu interlocutor

La mano que extiendes será vertical, nunca tumbada o inclinada, menos boca abajo porque transmite intención de dominio. Una vez que recibes la de tu interlocutor ambas manos verticales deberán quedar perfectamente encajadas en señal de simpatía y respeto mutuo. El brazo deberá estar relajado, nunca rígido.

Nunca rechazar un apretón de manos como hizo Donald Trump con Ángela Merkel a quien tampoco se dignó mirar en la comparecencia conjunta ante los medios de comunicación.

Corto. Con 3-5 segundos es suficiente. Extenderlo demasiado se considera también una expresión de dominación, como los 19 segundos que mantuvo Donald Trump la mano del primer ministro japonés Shinzo Abe.

Levántate si el saludo te sorprende sentado. A las mujeres se las tolera permanecer sentadas, pero cada vez son más las que optan por ocupar la misma posición que el interlocutor.