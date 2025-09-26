Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

Boston

La Gala 'Premios Dominicanísimo 2025'

Reconocimientos

Antonio Almonte, Carolina Mejía y Miguel Franjul.

Antonio Almonte, Carolina Mejía y Miguel Franjul.Fuente externa

Avatar del Florentino Durán
Florentino Durán

La ciudad de Boston se vistió de gala para celebrar la edición 2025 de los Premios Dominicanísimo, honrando el talento, la trayectoria y el impacto de la comunidad dominicana en Estados Unidos y el mundo, consagrando el evento con las figuras reconocidas. Este año, el evento con la producción general a cargo de Matías Radio Network incluyó un emotivo homenaje a las víctimas de la tragedia del Jet Set, con un documental que proyectó sus nombres como símbolo de resistencia y memoria colectiva. El tributo estuvo a cargo del grupo Barak y Juan Carlos de Tercer Cielo.

Los Premios Dominicanísimo se han consolidado como una plataforma que celebra el orgullo cultural y el impacto de la comunidad dominicana

Cuatro galardones especiales fueron entregados como muestra de agradecimiento de la comunidad:

El lujoso Omni Seaport Hotel, acogió a personalidades destacadas en los ámbitos del arte, la comunicación, el deporte, el empresariado y el liderazgo comunitario, además de galardones emblemático y figuras de renombre como:

Los premiados

* David Ortiz, quien recibió el máximo galardón “Excelencia a la Patria: Gran Dominicanísimo”

* Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, distinguida con el premio “Excelencia al Mérito: Gran Dominicanísimo”.

* Miguel Franjul, director del periódico Listín Diario, reconocido como “Ícono Dominicano” por la trayectoria del medio

* Alicia Ortega, periodista del Grupo SIN, premiada como “Excelencia en Comunicación”

* Milly Quezada, homenajeada como “Gran Dominicanisima Internacional” por su trayectoria artística.

* Fernando Villalona, reconocido como Artista Leyenda en la Música

* Frank Elías Rainieri, presidente del Grupo Punta Cana, galardonado como “Gran Dominicanísimo Internacional”

* Maestro José Antonio Molina, distinguido como “Excelencia en la Música”

* Sabina Matos, vicegobernadora, reconocida como Gran Dominicanísima

Carlos Bonilla, Selinée Méndez, Brian De Peña y Milagros de Matías

Carlos Bonilla, Selinée Méndez, Brian De Peña y Milagros de MatíasCortesía de los organizadores

Danilito Guzmán, Laura Guzmán, Iván Ruíz y Ángel Laureano

Danilito Guzmán, Laura Guzmán, Iván Ruíz y Ángel LaureanoCortesía de los organizadores

Frank Elías Rainieri y Claudia Calcaño de Rainieri

Frank Elías Rainieri y Claudia Calcaño de RainieriCortesía de los organizadores

Aportes y galardones

* Embajador Wally Brewster, reconocido por su labor diplomática y su apoyo a la comunidad dominicana en EE. UU.

* Sam Kennedy, CEO de los Boston Red Sox, homenajeado por su compromiso con la inclusión y el respaldo a la comunidad dominicana.

* Lorena Silva, CEO de Vitrahealth, distinguida por su apoyo a la comunidad.

* iiHOB, galardonada como manos que ayudan promoviendo la innovación la cultura y las oportunidades entre Boston y Republica Dominicana

La gala contó con la presencia de figuras influyentes como:

* Marty St. George, presidente de JetBlue Airways, quien reafirmo el vínculo entre la aerolínea y la comunidad dominicana

* Carlos Bonilla, ministro de Vivienda de la República Dominicana, quien destacó la importancia de la inversión social en la diáspora

* Michelle Wu, alcaldesa de Boston, ofreció palabras de bienvenida y celebró el aporte cultural de los dominicanos a la ciudad de Boston.

* Brian A. De Peña, alcalde de la ciudad de Lawrence, quien es una muestra de los logros alcanzados de los dominicanos en Massachussets.

* Senador Alexis Victoria Yeb, destacado por su aporte social y cultural a la comunidad dominicana en los Estados Unidos.

Avatar Florentino Durán

Florentino Durán

Ver más

Tags relacionados