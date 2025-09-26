La Gala 'Premios Dominicanísimo 2025'

La ciudad de Boston se vistió de gala para celebrar la edición 2025 de los Premios Dominicanísimo, honrando el talento, la trayectoria y el impacto de la comunidad dominicana en Estados Unidos y el mundo, consagrando el evento con las figuras reconocidas. Este año, el evento con la producción general a cargo de Matías Radio Network incluyó un emotivo homenaje a las víctimas de la tragedia del Jet Set, con un documental que proyectó sus nombres como símbolo de resistencia y memoria colectiva. El tributo estuvo a cargo del grupo Barak y Juan Carlos de Tercer Cielo.

Los Premios Dominicanísimo se han consolidado como una plataforma que celebra el orgullo cultural y el impacto de la comunidad dominicana

Cuatro galardones especiales fueron entregados como muestra de agradecimiento de la comunidad:

El lujoso Omni Seaport Hotel, acogió a personalidades destacadas en los ámbitos del arte, la comunicación, el deporte, el empresariado y el liderazgo comunitario, además de galardones emblemático y figuras de renombre como:

Los premiados

* David Ortiz, quien recibió el máximo galardón “Excelencia a la Patria: Gran Dominicanísimo”

* Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, distinguida con el premio “Excelencia al Mérito: Gran Dominicanísimo”.

* Miguel Franjul, director del periódico Listín Diario, reconocido como “Ícono Dominicano” por la trayectoria del medio

* Alicia Ortega, periodista del Grupo SIN, premiada como “Excelencia en Comunicación”

* Milly Quezada, homenajeada como “Gran Dominicanisima Internacional” por su trayectoria artística.

* Fernando Villalona, reconocido como Artista Leyenda en la Música

* Frank Elías Rainieri, presidente del Grupo Punta Cana, galardonado como “Gran Dominicanísimo Internacional”

* Maestro José Antonio Molina, distinguido como “Excelencia en la Música”

* Sabina Matos, vicegobernadora, reconocida como Gran Dominicanísima

Carlos Bonilla, Selinée Méndez, Brian De Peña y Milagros de MatíasCortesía de los organizadores

Danilito Guzmán, Laura Guzmán, Iván Ruíz y Ángel LaureanoCortesía de los organizadores

Frank Elías Rainieri y Claudia Calcaño de RainieriCortesía de los organizadores

Aportes y galardones

* Embajador Wally Brewster, reconocido por su labor diplomática y su apoyo a la comunidad dominicana en EE. UU.

* Sam Kennedy, CEO de los Boston Red Sox, homenajeado por su compromiso con la inclusión y el respaldo a la comunidad dominicana.

* Lorena Silva, CEO de Vitrahealth, distinguida por su apoyo a la comunidad.

* iiHOB, galardonada como manos que ayudan promoviendo la innovación la cultura y las oportunidades entre Boston y Republica Dominicana

La gala contó con la presencia de figuras influyentes como:

* Marty St. George, presidente de JetBlue Airways, quien reafirmo el vínculo entre la aerolínea y la comunidad dominicana

* Carlos Bonilla, ministro de Vivienda de la República Dominicana, quien destacó la importancia de la inversión social en la diáspora

* Michelle Wu, alcaldesa de Boston, ofreció palabras de bienvenida y celebró el aporte cultural de los dominicanos a la ciudad de Boston.

* Brian A. De Peña, alcalde de la ciudad de Lawrence, quien es una muestra de los logros alcanzados de los dominicanos en Massachussets.

* Senador Alexis Victoria Yeb, destacado por su aporte social y cultural a la comunidad dominicana en los Estados Unidos.