Un encuentro que enaltece a RD como destino de boda

A casa llena y con una puesta en escena de estándar internacional, el RD Bridal Week 2025 (RDBW) clausuró con éxito su edición 25 Aniversario, enalteciendo la República Dominicana como destino de bodas y ofreciendo las últimas tendencias en moda nupcial para los futuros contrayentes, en el Hotel Kimpton Las Mercedes de la Ciudad Colonial.

Sócrates McKinney, presidente de RDBW, anunció que la próxima edición se celebrará del 19 al 22 de marzo del 2026, con una propuesta que convertirá su sede oficial en el epicentro de la moda nupcial del Gran Caribe.

Neyvi Tolentino y Deyanira PappaterraCortesía de los organizadores

Elia Estévez y Marta AmengualCortesía de los organizadores

Estela Coiscou y Mary Pily LópezCortesía de los organizadores

Annie Fernández, Ámbar de la Rosa y Priscila ÁlvarezCortesía de los organizadores