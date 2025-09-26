Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Las Sociales

RD Bridal Week 2025

Un encuentro que enaltece a RD como destino de boda

Propuesta

  • Sócrates McKinney, presidente de RDBW, anunció que la próxima edición se celebrará del 19 al 22 de marzo del 2026.
Sócrates McKinney junto a Mirta Sánchez, presidenta de ABERD, profesionales de la industria y wedding planners

A casa llena y con una puesta en escena de estándar internacional, el RD Bridal Week 2025 (RDBW) clausuró con éxito su edición 25 Aniversario, enalteciendo la República Dominicana como destino de bodas y ofreciendo las últimas tendencias en moda nupcial para los futuros contrayentes, en el Hotel Kimpton Las Mercedes de la Ciudad Colonial.

Sócrates McKinney, presidente de RDBW, anunció que la próxima edición se celebrará del 19 al 22 de marzo del 2026, con una propuesta que convertirá su sede oficial en el epicentro de la moda nupcial del Gran Caribe.

Neyvi Tolentino y Deyanira Pappaterra

Elia Estévez y Marta Amengual

Estela Coiscou y Mary Pily López

Annie Fernández, Ámbar de la Rosa y Priscila Álvarez

Raúl Cohén y José Jhan

