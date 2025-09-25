Portal celebra dos años en el mercado dominicano

Portal, empresa de procesamiento de pagos electrónicos en República Dominicana, celebró dos años de su renovación de marca consolidándose como una entidad para el desarrollo de diferentes innovaciones en el mercado local.

En el marco de su segundo aniversario, Portal realizó un encuentro estratégico con el sector financiero, donde participaron más de 100 ejecutivos de entidades de intermediación, representantes de entes reguladores, clientes y proveedores tecnológicos. La actividad permitió compartir logros, experiencias y planes futuros, en un ambiente de colaboración y networking que refuerza el papel de la compañía como un actor clave en la transformación del ecosistema de pagos dominicano.

Durante el encuentro, Fabio Báez, vicepresidente ejecutivo de Portal, habló sobre el trayecto y evolución de la compañía y su visión de futuro: “Hemos iniciado una transición de un adquirente tradicional hacia un modelo que podemos llamar neo adquirente, caracterizado por mayor flexibilidad, una amplia capacidad de integración con terceros y la incorporación de múltiples soluciones de pago que responden a las necesidades actuales de comercios y consumidores”, señaló Báez.

Impulsando una visión de futuro, la empresa presentó el App Portal, una plataforma que centraliza la gestión de pagos en múltiples canales y brinda a los comercios mayor control, agilidad y seguridad en sus operaciones.