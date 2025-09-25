Corporación Zona Franca Santiago presenta la campaña “Porque te quiero”

La Corporación Zona Franca Santiago (CZFS) presentó la undécima versión de su campaña “porque te quiero” durante el conversatorio “Cuidarnos También es Hablarlo”, que contó con la participación del coach emocional, Santiago Morel, así como de dos mujeres que han enfrentado el cáncer de mama: Gendy Muñoz y Joselyn Sánchez, quienes compartieron sus historias de vida con profunda emoción y valentía.

En sus testimonios, Muñoz y Sánchez, citaron la importancia de contar con una red de apoyo familiar y comunitario; la necesidad de respaldo económico ante tratamientos costosos y el valor de la fe en el proceso. Desde su perspectiva, Santiago Morel recomendó asumir el presente como un regalo, ejercitarse y bajarle a la prisa.

Durante su intervención, la doctora Mercedes Carmen Capellán, vicepresidenta de MĒDICA, destacó el impacto que ha tenido esta campaña a lo largo del tiempo, expresando que durante once años “porque te quiero” ha tocado vidas, previniendo enfermedades y fortaleciendo vínculos dentro del gran ecosistema humano que es el Parque Industrial Víctor Espaillat Mera (Pivem).

“Uno de los mayores logros ha sido cuidar no solo la salud de las colaboradoras, sino también la de sus familias, pues cuando una mujer se cuida, está protegiendo a sus hijos, a sus parejas y a sus comunidades”, expresó la doctora Capellán.