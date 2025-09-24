La primera flota eléctrica en el sector turístico del país

World2Meet operador receptivo en el Caribe, anunció la incorporación de 25 vehículos eléctricos a su flota, convirtiéndose en unas de las primera compañía del sector turístico en República Dominicana en dar este paso hacia la movilidad sostenible.

El anuncio se realizó en el marco de un encuentro celebrado en JOIA Bávaro by Iberostar, y tuvo como eje central los avances y oportunidades de la movilidad eléctrica en la región de Bávaro, Punta Cana, destino líder del turismo en el Caribe.

Marga Ripoll, directora regional caribe DMC de W2M-BDX señaló que: “La movilidad eléctrica representa una oportunidad única para transformar el turismo en la República Dominicana. Esta incorporación contribuirá a fortalecer la competitividad del destino, mientras protege el entorno natural y fomenta un desarrollo económico responsable”.

Estas flotillas, también implica una notable reducción de la contaminación sonora, la eliminación del consumo de combustibles fósiles y la opción de aprovechar energía solar como fuente renovable, con cargas nocturnas libres de emisiones gracias a los sistemas BESS.