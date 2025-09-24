Trayectoria
Unapec celebra 60 años en la educación superior
Eucaristía
- La entidad ,constituida como el Grupo APEC en 1965, ha contribuido desde su fundación a la transformación educativa, empresarial y social de República Dominicana.
La directiva de la Universidad APEC (Unapec) organizó una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América para dar inicio a la celebración del 60 aniversario de la entidad de educación superior.
La eucaristía, oficiada por monseñor Ramón Benito Ángeles, fue encabezada por Elena Viyella, presidente de la junta de directores, y el rector de la institución, Erik Pérez Vega, quienes coincidieron al resaltar el legado de la entidad con más de 44 mil egresados, y su visión hacia una educación superior alineada con los retos del siglo XXI.
“Esta conmemoración no sólo es un acto de gratitud por el camino recorrido, sino también una mirada hacia el futuro, hacia una universidad más internacional, innovadora y comprometida con los valores humanos que han sustentado nuestra misión durante este tiempo”, resaltó Viyellla.
Pérez Vega, señaló que desde su creación Unapec se ha mantenido fiel a la visión de sus fundadores, en ofrecer una educación de calidad, innovadora y con un fuerte compromiso social, convirtiéndose en un actor clave en la construcción del presente y del futuro dominicano.