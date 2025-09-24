Unapec celebra 60 años en la educación superior

La directiva de la Universidad APEC (Unapec) organizó una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América para dar inicio a la celebración del 60 aniversario de la entidad de educación superior.

La eucaristía, oficiada por monseñor Ramón Benito Ángeles, fue encabezada por Elena Viyella, presidente de la junta de directores, y el rector de la institución, Erik Pérez Vega, quienes coincidieron al resaltar el legado de la entidad con más de 44 mil egresados, y su visión hacia una educación superior alineada con los retos del siglo XXI.

“Esta conmemoración no sólo es un acto de gratitud por el camino recorrido, sino también una mirada hacia el futuro, hacia una universidad más internacional, innovadora y comprometida con los valores humanos que han sustentado nuestra misión durante este tiempo”, resaltó Viyellla.

Pérez Vega, señaló que desde su creación Unapec se ha mantenido fiel a la visión de sus fundadores, en ofrecer una educación de calidad, innovadora y con un fuerte compromiso social, convirtiéndose en un actor clave en la construcción del presente y del futuro dominicano.

Alicia Álvarez y Alejandro Moscoso Segarra.Leonel Matos/LD

Ángelo Viro y Leonardo Vargas.Leonel Matos/LD

Jacqueline Herrera de Álvarez y Alexandra Izquierdo.Leonel Matos/LD

José Gil y Rafael Mejía.Leonel Matos/LD

José Mármol, Gamal Michelén y Carlos San Giovanny.Leonel Matos/LD

José Rafael Espaillat y Emilio Mínguez.Leonel Matos/LD

Raynelda Pimentel, Américo Guzmán y Rhina Santelises.Leonel Matos/LD