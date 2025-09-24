Ozamatrucks inaugura sucursal en la avenida 27 de Febrero

Ozamatrucks inaguró, su sucursal en la avenida 27 de Febrero, reafirmando su compromiso con el transporte de equipos pesados en la República Dominicana.

La actividad reunió a clientes, aliados del sector transporte de carga, representantes de empresas productivas y medios de comunicación, quienes conocieron de primera mano las innovaciones y servicios que ofrece este nuevo centro.

Juan Carlos Gautreau, gerente comercial de Ozamatrucks, resaltó la visión que impulsa esta expansión indicando que el transporte de carga eficiente es la columna vertebral del sector productivo y comercial.

Ambiorix Castillo, Rosaura Núñez y Andrés Alcántara.Cortesia de los anfitriones.

Jessica Román y Melissa González.Cortesia de los anfitriones.

José Lantigua, Fausto Infante, Carlos Suzaña y Osiris Berroa.Cortesia de los anfitriones.

José Miguel Bonetti y Estefania de Bonetti.Cortesia de los anfitriones.

Sol Disla y Carolina Guzmán.Cortesia de los anfitriones.

“Con Ozamatrucks no solo ponemos a disposición equipos de la más alta calidad, sino que nos consolidamos como un socio estratégico para empresas que mueven la producción nacional, desde la agricultura y la construcción hasta la logística y el comercio. Nuestro objetivo es facilitar el éxito de cada uno de nuestros clientes”, expresó Gautreau, gerente comercial.