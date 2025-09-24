Hisense y Tiendas Corripio presentan en República Dominicana el televisor 116UX

Hisense, líder global en innovación tecnológica, junto a Tiendas Corripio, marcan un hito en la industria al lanzar en República Dominicana el Hisense 116UX RGB-MiniLED, el televisor más grande del mercado y el primero con tecnología RGB-MiniLED de última generación.

Con más de 116 pulgadas de inmersión total, el 116UX ofrece colores más reales, contrastes superiores y brillo sin precedentes, consolidando a Hisense como pionero en la categoría premium. Este modelo se encuentra disponible exclusivamente en Tiendas Corripio, reafirmando la alianza estratégica entre ambas marcas.

Durante el acto, también se presentaron innovaciones como la nueva línea Canvas TV de 55” y 65”, diseñada para integrar arte y entretenimiento en el hogar, y los modelos MiniLED, que amplían el portafolio premium de Hisense en el país.

“Con el 116UX traemos a República Dominicana la revolución visual que redefine el futuro del entretenimiento en el hogar. Ser pioneros en esta tecnología y ofrecerla de forma exclusiva en Tiendas Corripio nos consolida como líderes en innovación y experiencia para el consumidor dominicano”, destacó Emmett Quintero, Country Manager de Hisense República Dominicana.

El Hisense 116UX estará disponible en preventa exclusiva en Tiendas Corripio a un precio especial por tiempo limitado, reafirmando la alianza entre ambas marcas para acercar lo último en innovación a los consumidores dominicanos.

Al concluir el encuentro, Hisense informó que la marca será patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento deportivo más visto y de mayor relevancia a nivel global. Esta se convierte en la cuarta colaboración entre Hisense y FIFA, ya que este año hicieron historia al convertirse en el primer Socio Oficial de la primera edición del Mundial de Clubes de la FIFA 2025.