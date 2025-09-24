Un festejo por el 52 Aniversario de Adovohs

L os miembros de la Asociación Dominicana de Voluntariado Hospitalario y de Salud (Adovohs) celebraron con alegría y agradeciendo a Dios su 52 aniversario, durante un almuerzo en el hotel Marriott Aloft.

La entidad tiene la misión de formar y apoyar a los equipos voluntarios existentes en el país y a los nuevos que cada año se van creando. Su trabajo se basa en la donación de insumos, medicinas y sábanas a los hospitales, hogares de niños y de adultos mayores, en condiciones de vulnerabilidad que están necesitados de ayuda solidaria.

En la actualidad, Adovohs tiene afiliadas 60 instituciones voluntarias y 37 instituciones de salud a las que apoya. En su Filial Norte cuenta con 44 instituciones, y más 25 centros que reciben donaciones. A la fecha, ha logrado suplir alrededor de 26,000 juegos de sábanas y es canal oficial de distribución del programa “Sanar una Nación”.

Mario Ginebra Benítez, Mario Ginebra Cocco y Alex Ginebra.Cortesia de los anfitriones.

Julia Álvarez Simó, Mari Carmen Ricart y Netty Rincón.Cortesia de los anfitriones.

Patricia Álvarez y Fabiola Herrera de Valdez.Cortesia de los anfitriones.

Xiomara Iglesias, Carmen de Bisonó y Matilde de Cáceres.Cortesia de los anfitriones.

Lilían Linares, Maggie Cadenas de Yanes y Ana Gloria Llerenal.Cortesia de los anfitriones.