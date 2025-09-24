Cóctel
El equipo del Licey elige su nueva madrina
Beisból
- Una bienvenida para la representante del equipo azul.
La Rama Femenina del Club Atlético Licey presentó a María José Armenteros Alsina, como su madrina para la temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana 2025-26.
María José Armenteros nació el cuatro de diciembre de 2009 en la ciudad de Santo Domingo. Es hija del arquitecto Marcos José Armenteros Sánchez y de Carla Alsina de Armenteros.
La presentación se realizó en el restaurante Forja, en un encuentro encabezado por la junta directiva que preside el ingeniero Miguel Guerra Armenteros, donde además se presentaron las memorias de las acciones de responsabilidad social del club realizadas este año pasado.