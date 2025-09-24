El equipo del Licey elige su nueva madrina

La Rama Femenina del Club Atlético Licey presentó a María José Armenteros Alsina, como su madrina para la temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana 2025-26.

María José Armenteros nació el cuatro de diciembre de 2009 en la ciudad de Santo Domingo. Es hija del arquitecto Marcos José Armenteros Sánchez y de Carla Alsina de Armenteros.

La presentación se realizó en el restaurante Forja, en un encuentro encabezado por la junta directiva que preside el ingeniero Miguel Guerra Armenteros, donde además se presentaron las memorias de las acciones de responsabilidad social del club realizadas este año pasado.

Ana Lomba, Renata Schall y Francesca Lluveres.Glauco Moquete/LD

Vivian de Alsina y Neit Alsina.Glauco Moquete/LD

Nicole Aybar y Gabriela Moore.Glauco Moquete/LD

Miguel Ángel Fernández, Federico González, Tancredo Aybar y Jaime Alsina.Glauco Moquete/LD

Lourdes Fernández Defilló, Guillermo Defilló y Margarita Alsina.Glauco Moquete/LD

Natascha Soñé, Sandy Pou de Fernández y Jocelyn de Pichardo.Glauco Moquete/LD

Yolanda Logroño y Mercedes Aybar.Glauco Moquete/LD

Roxana Dargam Azar y Ileana Borrás.Glauco Moquete/LD

María Victoria Alsina Díaz, Manuel Alsina y Montserrat Alsina Díaz.Glauco Moquete/LD