El equipo del Licey elige su nueva madrina

  • Una bienvenida para la representante del equipo azul.
Matilde Dargam Azar, Mercedes de Fernández, María José Armenteros, Yadina Vázquez de Guerra y Matilde Nivar de Alsina.

Avatar del Rosy Santana Feliz
Rosy Santana FelizSanto Domingo, RD.

La Rama Femenina del Club Atlético Licey presentó a María José Armenteros Alsina, como su madrina para la temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana 2025-26.

María José Armenteros nació el cuatro de diciembre de 2009 en la ciudad de Santo Domingo. Es hija del arquitecto Marcos José Armenteros Sánchez y de Carla Alsina de Armenteros.

La presentación se realizó en el restaurante Forja, en un encuentro encabezado por la junta directiva que preside el ingeniero Miguel Guerra Armenteros, donde además se presentaron las memorias de las acciones de responsabilidad social del club realizadas este año pasado.

Ana Lomba, Renata Schall y Francesca Lluveres.

Vivian de Alsina y Neit Alsina.

Nicole Aybar y Gabriela Moore.

Miguel Ángel Fernández, Federico González, Tancredo Aybar y Jaime Alsina.

Lourdes Fernández Defilló, Guillermo Defilló y Margarita Alsina.

Natascha Soñé, Sandy Pou de Fernández y Jocelyn de Pichardo.

Yolanda Logroño y Mercedes Aybar.

Roxana Dargam Azar y Ileana Borrás.

María Victoria Alsina Díaz, Manuel Alsina y Montserrat Alsina Díaz.

Carla Alsina de Almenteros y Matilde Nivar de Alsina.

