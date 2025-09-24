Cemdoe e Integra realiza la segunda edición del foro de salud

El Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (Cemdoe) y la firma gestora de activos en salud Integra celebraron la segunda edición del Foro de Calidad y Seguridad Internacional en Salud, un encuentro que reunió a líderes de Latinoamérica y se consolida como un escenario de referencia para el intercambio de conocimientos y experiencias que buscan transformar la atención médica en la región.

La actividad reunió a especialistas de República Dominicana, Brasil, Colombia y Chile, quienes compartieron sus perspectivas sobre los grandes desafíos de la medicina moderna: el papel del talento humano, la transformación digital y la inteligencia artificial, la gestión segura de la atención crítica, la innovación más allá de los estándares y las estrategias para fortalecer sistemas sanitarios resilientes.

El ministro de salud, Víctor Atallah, en sus palabras de apertura destacó que la colaboración, la innovación y la excelencia son la base para garantizar un sistema de salud más humano, seguro y cercano a la gente.

La inauguración estuvo a cargo del Dr. Gastón Gabin, director general de Cemdoe y CEO de Integra, con la conferencia “Liderando una nueva era en la calidad de la salud”, donde planteó la necesidad de colocar la calidad, la seguridad y la innovación en el centro de la gestión hospitalaria.