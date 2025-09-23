Contadores Públicos Autorizados anuncian congreso

La filial del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de Santiago, anunció la realización del Business Summit Contadores 2026, primer congreso internacional que reunirá a expertos y profesionales de toda Latinoamérica y el Caribe.

El evento a realizarse del 19 al 22 de febrero de 2026 convertirá a Santiago en el epicentro de la contabilidad regional, acogiendo conferencias magistrales, paneles de discusión y actividades de formación práctica en torno a los principales retos de la profesión.

Yngrid Minaya, presidenta del Instituto filial Santiago, presentó los detalles del congreso, del cual participarán representantes de varios países, como México, Colombia, Argentina, Paraguay, Chile, Perú, entre otros, junto a delegaciones de toda Centroamérica y el Caribe.

Elbin Mendoza Juan Estévez y Luis Marte Brito.Cortesia de los anfitriones.

Eddy Gil, Daisy Pérez, Cecilia Martinez y Willian Jiménez.Cortesia de los anfitriones.

“Con este congreso damos un paso firme hacia la actualización y el fortalecimiento de la profesión contable, integrando la innovación tecnológica y las nuevas normativas internacionales”, destacó Minaya, quien agregó que Santiago se convertirá en la plataforma donde la contabilidad latinoamericana se conecte, aprenda y proyecte su futuro.