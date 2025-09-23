El Catador celebra la elección de Don Melchor 21 como “Vino del año 2024”

Ejecutivos de El Catador organizaron un encuentro con clientes y relacionados para celebrar la llegada de Don Melchor 21 y su escogencia como “Vino del Año 2024” por Wine Spectator, coronado como el mejor de su listado anual de los Top 100.

“Es motivo de orgullo contar en República Dominicana con el vino número uno del mundo. Con Don Melchor 2021, celebramos no solo la grandeza de Chile, sino también la oportunidad de acercar a nuestros clientes locales a experiencias de clase mundial”, destacó Giuseppe Bonarelli, presidente de El Catador.

Enrique Tirado, director técnico de Viña Don Melchor, dijo que en cada cosecha el viñedo busca expresar la belleza del perfecto equilibrio del Terroir de Puente Alto. “Este reconocimiento llega a coronar más de tres décadas de trabajo constante y dedicado”, agregó.

Este reconocimiento reafirma a Don Melchor como un ícono de la vitivinicultura y uno de los grandes Cabernet Sauvignon a nivel global.

José Manuel Infante y George Nader.JORGE MARTINEZ/LD

Ian Rondón y Lorena Rondón.JORGE MARTINEZ/LD

José Ariza, Gina Capano, Víctor Hermída y Marco Franco.JORGE MARTINEZ/LD

Laurent López, Claudia Perdomo y Juana MartínezJORGE MARTINEZ/LD

Luis Jiménez, Vera Batlle y Servio Tulio Castaños,JORGE MARTINEZ/LD