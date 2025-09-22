Negroni Week 2025 un festival dedicado al cóctel clásico

Negroni Week 2025 realizó en República Dominicana, un encuentro cargado de arte, cultura y sabor, dedicada al cóctel clásico que nunca pasa de moda: el Negroni, en las instalaciones de Altri Tempi.

El espacio se vistió de creatividad, organizada por la curaduría visual y sonora de Casimente, acompañado de las propuestas culinarias de Vuelve a la Vida, combinadas para maridar con el cóctel protagonista de la velada.

José Antonio Álvarez, Roque del Río y Andrés De Marchena destacaron que en República Dominicana participarán más de 50 bartenders de todo el territorio nacional, quienes competirán con sus recetas de autor reinterpretando el Negroni, aportando creatividad e identidad local a este clásico mundial.

En el país, la actividad está pautada para realizarse todo el mes de septiembre con experiencias especiales en diferentes restaurantes y bares aliados, los dias: Vuelve a la vida – 13 de septiembre, Ostrería Nonna Nadia – 19, Santino – 20, San Marzano – 26 y Casa Luca – 27.

Javier Sánchez,Ian Alburquerque y Anthony Mendoza.Cortesia de los anfitriones