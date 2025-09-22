Headrick Rizik Álvarez & Fernández celebran 40 años de excelencia jurídica en el país

La firma de abogados Headrick Rizik Álvarez & Fernández celebró con orgullo su 40 aniversario, consolidando cuatro décadas de liderazgo, innovación y compromiso con el desarrollo empresarial, social y jurídico del país.

Desde su fundación en 1985, nacida bajo la inspiración de William C. Hedrick, jurista estadounidense y mentor de sus primeros socios dominicanos, la firma ha tenido la visión de ejercer el derecho con excelencia, proyección internacional y compromiso ético. Lo que comenzó como un pequeño grupo de abogados y una secretaria, se transformó en una de las firmas más reconocidas de la región, acompañando los grandes proyectos de desarrollo de la República Dominicana y siendo referente en la modernización del marco legal e institucional del país.

Las palabras de bienvenida de la actividad estuvieron a cargo de la Mary Fernández Rodríguez, socia fundadora, quien expresó: “Este aniversario no solo honra nuestro pasado, sino que nos convoca a mirar al futuro con renovado entusiasmo, confiando en el talento de las nuevas generaciones que continuarán con el sello de excelencia, compromiso ético, servicio al cliente, respuesta oportuna y responsabilidad social que nos define”.

Radhire Pérez, Rosario Espinal y Patricia Santana.Glauco Moquete/LD

Ligia Bonetti y Fernado Armenteros.Glauco Moquete/LD

Alfonso Abreu y Fabiola Medina.Glauco Moquete/LD

Laura Piantini y Soirée Fernández.Glauco Moquete/LD

Magdalena Almonte y Felicia Santana.Glauco Moquete/LD

El encuentro se realizó en el Hotel Marriott Piantini, Santo Domingo, con la presencia de clientes, aliados estratégicos, representantes del sector empresarial y destacados juristas.