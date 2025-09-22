Trayectoria
Headrick Rizik Álvarez & Fernández celebran 40 años de excelencia jurídica en el país
Encuentro
- La velada fue un espacio para celebrar no solo los logros alcanzados, sino también la confianza depositada por generaciones de clientes que han acompañado el crecimiento de la firma.
La firma de abogados Headrick Rizik Álvarez & Fernández celebró con orgullo su 40 aniversario, consolidando cuatro décadas de liderazgo, innovación y compromiso con el desarrollo empresarial, social y jurídico del país.
Desde su fundación en 1985, nacida bajo la inspiración de William C. Hedrick, jurista estadounidense y mentor de sus primeros socios dominicanos, la firma ha tenido la visión de ejercer el derecho con excelencia, proyección internacional y compromiso ético. Lo que comenzó como un pequeño grupo de abogados y una secretaria, se transformó en una de las firmas más reconocidas de la región, acompañando los grandes proyectos de desarrollo de la República Dominicana y siendo referente en la modernización del marco legal e institucional del país.
Las palabras de bienvenida de la actividad estuvieron a cargo de la Mary Fernández Rodríguez, socia fundadora, quien expresó: “Este aniversario no solo honra nuestro pasado, sino que nos convoca a mirar al futuro con renovado entusiasmo, confiando en el talento de las nuevas generaciones que continuarán con el sello de excelencia, compromiso ético, servicio al cliente, respuesta oportuna y responsabilidad social que nos define”.
El encuentro se realizó en el Hotel Marriott Piantini, Santo Domingo, con la presencia de clientes, aliados estratégicos, representantes del sector empresarial y destacados juristas.