XI edición
Creatividad y propósito en la experiencia Golf View 2025
Obras de arte
- Este año los premios fueron 56 cuadros originales pintados por el artista dominicano José Terrero, para que cada jugador se llevara una pieza única con valor emocional.
En el campo Corales de Puntacana Resort & Club se celebró la XI edición del Torneo Golf View. Allí, se elevó el estándar del deporte corporativo con una propuesta fresca, emocional y diferenciadora.
Más de 240 empresarios se dieron cita como jugadores e invitados disfrutando de una agenda cuidadosamente diseñada para propiciar conexiones genuinas, momentos memorables y experiencias de alto nivel.
Resultados
Durante la jornada del viernes, el Mejor Score Neto fue alcanzado por José Armando Cuello y Gabriel Marte con una impresionante tarjeta de 61 golpes, mientras que el Mejor Score Bruto lo lograron César Rodríguez y Luis Matos con un sólido 64.
Héctor Marmolejos y Gregory Sánchez firmaron un excelente 62 para llevarse el Mejor Score Neto de ese día.
Miguel Ramos y Franco Schiffino se alzaron con el Mejor Score Bruto del sábado al completar la ronda con 67 golpes
En la categoría femenina, el Mejor Score Neto fue para Fanny Fernández y Mirian Herrera,
Finalmente, los grandes campeones del torneo fueron Rodrigo González y Luis Brea, quienes lograron el Mejor Score Bruto Total del evento con una extraordinaria ronda de 60 golpes.