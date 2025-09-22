Creatividad y propósito en la experiencia Golf View 2025

En el campo Corales de Puntacana Resort & Club se celebró la XI edición del Torneo Golf View. Allí, se elevó el estándar del deporte corporativo con una propuesta fresca, emocional y diferenciadora.

Más de 240 empresarios se dieron cita como jugadores e invitados disfrutando de una agenda cuidadosamente diseñada para propiciar conexiones genuinas, momentos memorables y experiencias de alto nivel.

Roberto Andrés Herrera y Roberto HerreraCortesía de los organizadores

Fabio Báez y Miguel TavarezCortesía de los organizadores

César Reynoso y Peter GarridoCortesía de los organizadores

Resultados

Durante la jornada del viernes, el Mejor Score Neto fue alcanzado por José Armando Cuello y Gabriel Marte con una impresionante tarjeta de 61 golpes, mientras que el Mejor Score Bruto lo lograron César Rodríguez y Luis Matos con un sólido 64.

Héctor Marmolejos y Gregory Sánchez firmaron un excelente 62 para llevarse el Mejor Score Neto de ese día.

Miguel Ramos y Franco Schiffino se alzaron con el Mejor Score Bruto del sábado al completar la ronda con 67 golpes

En la categoría femenina, el Mejor Score Neto fue para Fanny Fernández y Mirian Herrera,

Finalmente, los grandes campeones del torneo fueron Rodrigo González y Luis Brea, quienes lograron el Mejor Score Bruto Total del evento con una extraordinaria ronda de 60 golpes.

Ellis Jones y Chris JonesCortesía de los organizadores

Ramses Elías Atallah y Ramses AtallahCortesía de los organizadores

Emilio Pérez, Salvatore Bonarelli, Ricky Cabral y José Alberto AdamCortesía de los organizadores