Las Sociales

XI edición

Creatividad y propósito en la experiencia Golf View 2025

Obras de arte

  • Este año los premios fueron 56 cuadros originales pintados por el artista dominicano José Terrero, para que cada jugador se llevara una pieza única con valor emocional.
Erick Neri, Maria Laura Marion - Landais, Gustavo Turquía, Franchesca Páez, Bernardo Then, Denisse Medina, Adrían Guzmán, Carolina Ureña y Alberto Mencía

Erick Neri, María Laura Marion - Landais, Gustavo Turquía, Franchesca Páez, Bernardo Then, Denisse Medina, Ardían Guzmán, Carolina Ureña y Alberto Mencía

Avatar del Listín Diario
Listín Diario

En el campo Corales de Puntacana Resort & Club se celebró la XI edición del Torneo Golf View. Allí, se elevó el estándar del deporte corporativo con una propuesta fresca, emocional y diferenciadora.

Más de 240 empresarios se dieron cita como jugadores e invitados disfrutando de una agenda cuidadosamente diseñada para propiciar conexiones genuinas, momentos memorables y experiencias de alto nivel.

Roberto Andrés Herrera y Roberto Herrera

Roberto Andrés Herrera y Roberto Herrera

Fabio Báez y Miguel Tavarez

Fabio Báez y Miguel Tavarez

César Reynoso y Peter Garrido

César Reynoso y Peter Garrido

Resultados 

Durante la jornada del viernes, el Mejor Score Neto fue alcanzado por José Armando Cuello y Gabriel Marte con una impresionante tarjeta de 61 golpes, mientras que el Mejor Score Bruto lo lograron César Rodríguez y Luis Matos con un sólido 64.

Héctor Marmolejos y Gregory Sánchez firmaron un excelente 62 para llevarse el Mejor Score Neto de ese día. 

Miguel Ramos y Franco Schiffino se alzaron con el Mejor Score Bruto del sábado al completar la ronda con 67 golpes

En la categoría femenina, el Mejor Score Neto fue para Fanny Fernández y Mirian Herrera,

Finalmente, los grandes campeones del torneo fueron Rodrigo González y Luis Brea, quienes lograron el Mejor Score Bruto Total del evento con una extraordinaria ronda de 60 golpes.

Ellis Jones y Chris Jones

Ellis Jones y Chris Jones

Ramses Elías Atallah y Ramses Atallah

Ramses Elías Atallah y Ramses Atallah

Emilio Pérez, Salvatore Bonarelli, Ricky Cabral y José Alberto Adam

Emilio Pérez, Salvatore Bonarelli, Ricky Cabral y José Alberto Adam

Leo Sánchez y Joselito Hernández

Leo Sánchez y Joselito Hernández

