“Dress code”: guía práctica para lucir elegante

La vida social actual presenta un panorama variado. Es frecuente recibir invitaciones para asistir a diferentes eventos corporativos o actividades sociales, y cada encuentro requiere un ‘dress-code’ o código de vestimenta. Las líneas de pensamientos modernas tienden a la libertad, la autoexpresión y la independencia no solo en la forma de expresión, sino también en la vestimenta, y muchas personas tienden a obviar o cambiar las normativas del código al vestir que exige la invitación recibida considerándolo obsoleto y poco práctico.

Hay diferentes tipos de “dress code” según la ocasión, el lugar, el tipo de actividad entre otras consideraciones. A grandes rasgos, y de acuerdo a las normas de etiqueta, existen seis variedades: casual, semi formal, etiqueta tropical, coctel, formal, y de etiqueta. Se suman a estos los temáticos.

Todos tienen sus reglas establecidas, se aplican a la manera en que se debe lucir para la ocasión. El propósito de un “dress code” es generar un ambiente unificado evitando lucir descuidado.

Es frecuente ver una serie de personalidades (hombres en mayoría) que llegan a eventos con códigos marcados por la tradición, luciendo totalmente desfasados para la ocasión. Sin embargo, estas apariciones de estas estrellas de cine, cantantes o figuras famosas en diferentes áreas también generan opiniones favorables y en muchas ocasiones han creado estilos que han sido imitados en otros eventos de importancia en el mundo, irrespetando el “dress code” establecido.

Dentro de mi experiencia en etiqueta y protocolo siempre busco crear comodidad para una persona, tratando de salvar las apariencias en una situación que pueda generar opiniones encontradas, ya que cada detalle es de gran importancia y obviar las reglas puede provocar situaciones de conflictos.

Damas y caballeros

Según la formalidad del evento, gala, teatro, visita diplomática, entre otras tantas actividades que puedan surgir, el hombre debe llevar un frac o esmoquin, traje negro, etiqueta tropical, casual, coctel. Las damas, dentro de la formalidad que exige el código de vestimenta, tienen más libertad de elección. Muchas son clásicas y les sacan mucho partido a sus figuras y crean un estilo que las posiciona entre las damas elegantes. Una mujer siempre conoce sus ventajas y desventajas físicas. Qué enfatizar y qué esconder. Estilo, colores, accesorios… Otras, son más atrevidas y suelen arriesgarse a llevar diferentes diseños y colores y hasta romper con el código que se pide para la ocasión.

Todo se usa, pero tiene su hora, su espacio… El código de vestimenta nos ayuda a sentirnos bien, cómodos y a disfrutar al máximo.Pexels

Actualidad

La llamada generación Z, centenials o post-milenials, conocidos por su compromiso social y ambiental, así como por su búsqueda de autenticidad y propósito en el moderno sistema tecnológico laboral, suelen cuestionar las normas sociales. Estos chicos rompen con facilidad todas las normas por considerarlas obsoletas, desfasadas. Evadiendo la importancia de respetar la solicitud del “dress code”.

Es importante cumplir con la requisición que se nos especifica en el código de vestimenta, si queremos causar buena impresión. Hay actividades donde el código es estrictamente formal, y si no lo cumplimos lo más seguro es que no seamos admitidos. Hay casos donde se le permite acceder sintiendo al instante la diferencia con los demás invitados. Esto suele ocasionar incomodidad, poca confianza cambios en el humor, y en la forma de conducirnos en lo que debió ser una alegre velada.

El incumplimiento del código de vestimenta supone muchas cosas. Pero la que más se refleja es el desconocimiento de lo que debemos usar según la hora, el lugar y la actividad a la que hemos sido convocados.

En cualquier unidad social, empresarial, política, deportiva, diplomática, en la corte real … tenemos un protocolo que, según su hora y lugar, debe de ser llevado de manera estricta.

En mi recorrer he tenido muchas experiencias en personas destacadas en sus áreas que en diferentes oportunidades cometen errores en su vestir. Gente que se aparece en una empresa con pantalones cortos, solo porque paso por ahí y decidió saludar al amigo que es nada más que el gerente general. Igual pasa en eventos de gran gala donde el código es bien estricto y se suelen ver casos donde se visten formalmente pero llevan zapatos sin medias, sin cordones, y hasta en tenis.

Todo se usa, pero tiene su hora, su espacio… El código de vestimenta nos ayuda a sentirnos bien, cómodos y a disfrutar al máximo.