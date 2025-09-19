Oscar Villanueva: las huellas de un legado de sensibilidad y esperanza en ‘Quiéreme como Soy’

Conversar con Oscar Villanueva, presidente de la fundación Quiéreme como Soy, es adentrarse a la vida de un hombre que transformó una vivencia personal en una causa colectiva. Padre de Luis Oscar, su mayor inspiración, Villanueva descubrió en la inclusión no solo un camino de amor, sino también una misión de vida que trascendió su entorno familiar para convertirse en un legado social.

Desde la Fundación, ha logrado encender una chispa de sensibilidad en la sociedad dominicana, llevando un mensaje de empatía, respeto y compromiso hacia las personas con discapacidad intelectual.

“Cuando decidí dedicar tiempo a Quiéreme como Soy, estaba totalmente inmerso en el sector automotriz”, recuerda. “Nunca imaginé que un proyecto nacido de la experiencia personal con mi hijo Luis Oscar, quien tiene síndrome de Down, pudiera generar un desborde social de solidaridad y concienciación como el que vivimos”.

La iniciativa comenzó con pequeñas acciones, apoyadas por los medios de comunicación —en especial por Listín Diario— y el respaldo de instituciones y aliados estratégicos. Para Villanueva, el verdadero crecimiento de la entidad sin fines de lucro no se mide en capital, sino en transformación cultural.

“Este proyecto no es un tema de recaudación; es un tema de posicionamiento cultural y de cambio real en la sociedad”, afirma con convicción.

De lo personal a lo colectivo

El impulso de Oscar Villanueva y su familia se fortaleció tras la experiencia de llevar a Luis Oscar a Puerto Rico para competir en las Olimpiadas Especiales. Aquella inmersión en un entorno donde más de mil jóvenes con discapacidad cognitiva compartían metas y sueños fue reveladora: “Conocí a mi hijo como nunca antes lo había hecho. Esa vivencia me mostró la magnitud de la causa y me enseñó que podíamos lograr algo mucho más grande que nosotros mismos”.

El encuentro con Raúl Camilo —hoy vicepresidente y cofundador de la fundación— y la documentación profesional de la participación de Luis Oscar marcaron un antes y un después: el inicio de un movimiento que promueve la inclusión, la igualdad de oportunidades y la conciencia sobre la discapacidad como condición de vida, no como limitación.

“Nos hemos convertido en un vehículo de concienciación. Cada campaña, cada actividad tiene como objetivo mostrar que las personas con discapacidad intelectual tienen los mismos derechos, deben ser formadas, protegidas y valoradas por la sociedad”.

Uno de los programas más emblemáticos es Coletour, que ha impactado a más de 310,000 personas mediante talleres y dinámicas inclusivas en escuelas y empresas, donde los participantes experimentan las dificultades que enfrentan a diario las personas con discapacidad, promoviendo empatía y comprensión.

Retos y aprendizajes de 15 años de labor

No ha sido un camino sencillo. Equilibrar una vida profesional intensa con la dirección de un grupo de voluntarios talentosos, mantener la consistencia del mensaje y liderar con sensibilidad y rigor ha requerido disciplina y compromiso. “Lo más retador ha sido balancear el tiempo y asumir la responsabilidad de cumplir con las expectativas de los testimonios que recibimos, de la sociedad y de los medios de comunicación”, confiesa.

En ese trayecto, su familia ha sido clave. Villanueva reconoce en Luis Oscar una inspiración permanente y en su núcleo familiar el soporte que le permite extender esa sensibilidad hacia la comunidad. “El núcleo familiar es central. A partir de ahí puedes construir un ambiente sólido que permita que quienes vienen detrás tengan un futuro más robusto”.

Legado y futuro

Hoy, Quiéreme como Soy es un símbolo de asociatividad, trabajo conjunto entre sector privado, sociedad civil y Estado, y un modelo de transformación cultural. “La legitimidad de la causa, la perseverancia y la capacidad de unir fuerzas son los pilares de nuestro éxito”, asegura Villanueva.

Su mensaje a la sociedad es claro: la discapacidad no es un obstáculo, es una condición de vida que merece ser comprendida y respetada. Y aunque Luis Oscar ha sido protagonista de muchas historias de éxito, su exposición pública nunca ha sido motivo de temor. “Hemos querido que mi hijo tenga una vida normal, llena de oportunidades, seguridad y autoestima. Eso es fundamental para él y para cualquier persona”, concluye con la emotividad que refleja tanto al padre sensible como al líder social.

La Temporada del Cariño

Villanueva anunció que la próxima edición de La Temporada del Cariño tendrá lugar en Santiago, reforzando el objetivo del evento de llevar cultura y entretenimiento a diferentes regiones del país. “Queremos que cada edición sea una experiencia única, donde las familias y comunidades compartan momentos llenos de arte, música y afecto”, afirmó. La programación incluirá presentaciones artísticas, talleres interactivos y espacios de convivencia, consolidando al evento como un referente que celebra los lazos afectivos y la riqueza cultural de cada localidad.