Fundación ‘Aprendiendo a Vivir’ festeja sus 20 años

En la Fundación Pro-Ayuda a la Educación de Diabéticos Aprendiendo a Vivir, están felices. El motivo: sus 20 años de acompañamiento y servicios en favor de quienes padecen la enfermedad. Para celebrar, José Antonio López, presidente de la entidad, organizó un encuentro en el restaurante Lila Modern Cuisine.

Allí, compartió con sus aliados estratégicos y representantes de la comunidad que han contribuido con la causa en estas dos décadas de labor.

Dentro de los logros, López destacó la conformación de un equipo profesional que acompaña a familias en sesiones de cuidado y prevención; la colaboración estrecha con el Hospital Infantil Robert Reid Cabral, y la creación de Campo Amigo, un campamento educativo y de esparcimiento que enseña a manejar la diabetes.

Fraysis Moronta y Noelia de PereyraLEONEL MATOS/LD

Tony Bernal y Haydée de Bernal.LEONEL MATOS/LD

Federico González, Laura Rodríguez y Oscar Guzmán.LEONEL MATOS/LD

Santa González y Giselle Pla.LEONEL MATOS/LD

Pedro Elías y Laura MallénLEONEL MATOS/LD

Jesús Emilio Perrotta, José Santos y José Jhan.LEONEL MATOS/LD