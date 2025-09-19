Adoexpo anuncia los nominados a los Premios a la Excelencia Exportadora 2025

La Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) celebró un cóctel en la sede de la compañía Rannik, donde fueron presentados los nominados a las distintas categorías a los premios a la Excelencia Exportadora 2025, que reconocen la innovación, el liderazgo y la trayectoria de las empresas nacionales en los mercados internacionales.

Roselyn Amaro Bergés, vicepresidenta ejecutiva de Adoexpo, destacó que “estar nominado ya es un gran logro”, porque presentaron información que evidencia su esfuerzo y competitividad, recordó, además, que este año la premiación incorpora innovaciones importantes, como la ampliación del renglón de “servicios modernos” y la inclusión del galardón a la Excelencia Exportadora a Centroamérica, organizado junto al Banco Lafise.

En la Categoría “Gran exportador dominicano” compiten Cana Group Corporation, Cervecería Nacional Dominicana, Pasteurizadora Rica y Ron Barceló.

En “Excelencia exportadora industrial” los nominados son Atlantic Caribbean Packaging, Cano Industrial, Colchonería y Mueblería La Nacional, Domicem, Halka Industrial, Industrias Banilejas (Induban), Molinos Valle del Cibao (Grupo Bocel) y Smurfit Westrock.

Mientras que en “Excelencia exportadora en zonas francas” será disputada entre B Braun Dominican Republic, Dacd Metal & Recycling Export, Dominican Tropical Fruits, Laboratorios Rowe y Oliver & Oliver International.

En la categoría de “Excelencia exportadora agropecuaria” figuran Dipesa International Group, Nahshar Produce y Quality Agro Export.

En tanto que en “Excelencia exportadora pymes” fueron nominados Grupo RR&T y Tabacalera Rojas.

Este año la categoría de “Excelencia exportadora en servicios modernos” se subdividió la mención “Economía naranja” en tres: “moda”, “música y diseño”, la categoria de “tecnología y transformación digital”, y la de “servicios profesionales especializados”.

En la mención “moda” participan Coral Turquesa Accessorios, Ozeano Swimwear y Textilab x Angie Polanco, Mabel Damirón Store; en “diseño” compiten Ghidora (Blink), Moro Studio y QWG World Group; en “música” los nominados son Aparataje Music Group, Focus Marketing Group y Musicapress Group.

En el renglón “tecnología y transformación digital” compiten Educology HUB, Intellisys D. Corp y Bot Pro; y en “servicios profesionales especializados” figuran Ferdinand Herrera, García Núñez Consultants, Growing Success Consulting, Medico Express San Isidro, Raquel González Fernández y Successment.

La recién incorporada la categoría “Excelencia exportadora a Centroamérica”, organizada junto a Banco Lafise, tiene como nominados a la Cervecería Nacional Dominicana, Deya By Dewi Peña, Halka Industrial, Laboratorios Rowe, Laboratorios Star Products, Molinos Valles del Cibao (Grupo Bocel), Oliver & Oliver Internacional, Plastifar y Ron Barceló.

El evento de premiación será celebrado el próximo 23 de octubre, en el Garden Tent, del hotel El Embajador.

Adoexpo resaltó que estos galardones constituyen el máximo reconocimiento al esfuerzo exportador del país y reflejan el compromiso conjunto del sector público y privado de impulsar la competitividad y la internacionalización de la República Dominicana.