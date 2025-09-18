Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Joarla Caridad con una nueva propuesta de joyas para las damas

  • La diseñadora introduce la técnica 'inlay', un recurso que aporta modernidad y reafirma la maestría artesanal que caracteriza a la marca.
Joarla Caridad y Jorelis Caridad.

Santo Domingo.

En un encuentro realizado en el Museo Mundo de Ámbar, la diseñadora Joarla Caridad presentó su más reciente propuesta: Aura, una serie de piezas que combinan diseño sofisticado, innovación técnica y un mensaje inspirador: celebrar lo que nos hace auténticos.

Aura es una colección que celebra el poder de la autenticidad. Cada pieza, elaborada con maestría artesanal, simboliza la transformación que ocurre cuando, a través del autoconocimiento, comienzas a reflejar tu verdadera esencia y esa energía positiva se proyecta hacia todo lo que te rodea.

Las joyas se distinguen por su versatilidad, con formas limpias y reversibles que invitan a explorar distintos estilos.

“Con Aura queremos recordar que cuando te abrazas tal y como eres, todo a tu alrededor comienza a reflejar ese cambio. Cada pieza nace para acompañar la evolución constante de quienes se atreven a vivir su autenticidad con orgullo”, expresó Joarla Caridad, fundadora y directora creativa de la marca.

