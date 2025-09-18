El Voluntariado Pro Maternidad Doña Renée Klang de Guzmán realiza encuentro en Santiago

Con el compromiso de mejorar la calidad de vida de las mujeres más vulnerables en edad reproductiva, quedó formalmente constituido en Santiago el Voluntariado Pro Maternidad Doña Renée Klang de Guzmán, en un emotivo encuentro que reunió a personalidades y familiares de la recordada dama que da nombre a la institución.

La organización nace con la visión de convertirse en un actor clave en la sociedad, sirviendo como puente entre la comunidad y los servicios de salud para la mujer, con un enfoque en la atención digna, integral y respetuosa durante las etapas prenatal, perinatal y postnatal.

El voluntariado está encabezado por una junta directiva comprometida con la causa, integrada por: Wendy Liranzo de Martínez, presidenta; Bexabet Balbuena de Bermúdez, vicepresidenta; Ángela Aquino de Bojos, secretaria; Doris Romero, tesorera; Brenda Sánchez, primera vocal; y Bibi Grullón de Hernández, segunda vocal.

Jorge Hanna, Dabeiba Agramonte,José Armando Bermúdez, Doris Romero y Frank Rodríguez.Cortesia de los anfitriones.

Dabeida Agramonte, gerente de Proyectos de la Fundación Popular, fue la responsable de las palabras de bienvenida, y posteriormente con la presentación del marco estratégico a cargo de Wendy Liranzo, presidenta del Voluntariado Pro Maternidad Doña Renée Klang viuda Guzmán.

“Esta iniciativa no es solo un grupo de personas comprometidas; es un puente entre la esperanza y la acción, entre la comunidad y el sistema de salud, entre el presente y un futuro más justo para las mujeres de Santiago y, por qué no, de toda nuestra región”, manifestó Liranzo.