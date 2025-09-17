Tribunal Constitucional recibe visita de delegación de jueces de Nueva York

El Tribunal Constitucional (TC) recibió la visita institucional de una delegación de jueces y autoridades oficiales del estado de Nueva York, encabezada por su senador estatal, Dr. Luis R. Sepúlveda, quien destacó el profundo valor simbólico y académico que representa este encuentro organizado por el Centro de Estudios Constitucionales (CEC) de esta corte.

«Esta experiencia fortalece los lazos institucionales y reafirma el compromiso que todos compartimos con la defensa del orden constitucional y los derechos fundamentales de nuestros pueblos», dijo el senador, quien agradeció la oportunidad de conocer de cerca cada una de las dependencias de esta alta corte.

La delegación fue recibida por los magistrados Miguel Aníbal Valera Montero y Eunisis Vásquez Acosta, primer y segunda sustituta del presidente, así como los jueces José Alejandro Ayuso, Manuel Ulises Bonnelly Vega, coordinador del CEC; Sonia Díaz Inoa, María del Carmen Santana de Cabrera y Army Ferreira.

La magistrada Santana de Cabrera, quien pronunció las palabras de bienvenida, resaltó que este reencuentro sirve para dejar claro que los vínculos que han creado con los jueces del estado de NY son más fuertes que una circunstancia o una voluntad particular.