Unicef anuncia gala benéfica en favor de la niñez dominicana

El hotel El Embajador será nuevamente el escenario donde la alta cocina se encuentra con la solidaridad. La cita es el próximo 16 y 17 de septiembre, en la sexta edición de cena benéfica “A Taste of Hope”, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La gala reunirá a reconocidos chefs, figuras del sector empresarial y aliados estratégicos en una velada donde el sabor se convierte en esperanza. Los fondos recaudados serán destinados a los programas de Unicef en República Dominicana, enfocados en garantizar el acceso a salud, educación, protección y desarrollo integral para cada niño y niña del país.

“Más que una cena, ‘A Taste of Hope’ es un encuentro de voluntades para asegurar un presente más justo y un futuro lleno de oportunidades para la infancia dominicana. Cada asistencia, cada aporte, tiene un impacto real en miles de vidas”, expresó Anyoli Sanabria, representante interina de Unicef en el país.

Este año, los anfitriones volverán a ser los miembros del Consejo Asesor Empresarial de Unicef, quienes han acompañado de cerca esta iniciativa desde su origen, consolidando una red de apoyo entre el sector privado y los derechos de la niñez.

La experiencia culinaria estará a cargo de los chefs Carmen Angel, chef & fundadora de Carmen Restaurante (Latin America’s 50 Best) y Saverio Stassi, chef ejecutivo de Ajualä República Dominicana (50 Best Discovery), reconocidos por su compromiso con la innovación y los ingredientes locales. Ambos ofrecerán un menú exclusivo diseñado especialmente para esta ocasión, en el que cada plato contará una historia de compromiso y esperanza.

Además, como parte del evento se realizará una subasta benéfica de piezas únicas que combinan arte, diseño y cultura dominicana, cuyos fondos también serán destinados a los programas de Unicef.