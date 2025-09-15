Promoción 1967 del Colegio Santa Teresita celebra su 58vo aniversario de graduados

La Dolcerie se convirtió en el espacio ideal para que los miembros de la promoción 1967 del Colegio SantaTeresita se reunieran para celebrar los 58 años de su graduación de bachillerato. Armonía y regocijo se percibió en el encuentro matizado por el cariño y la camaradería.

Como es tradición, el equipo de la promoción se reúne cada año en festividades especiales para recordar los años de colegio y revivir los momentos especiales.

Grupo graduandos promoción 1967 del CSTCortesía de los organizadores

Virginia Velázquez, Lourdes Linares, Francia de Subero y Amaya SalazarCortesía de los organizadores