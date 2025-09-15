Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

Avenida Duarte

Plaza Lama inaugura su nuevo ‘Color Shop’

Propuesta

  • Cada una de las marcas estará disponible con precios asequibles, además de
    asesoría especializada para que los clientes puedan elegir el producto adecuado
    según sus necesidades.
Phamely Cruz, Jorge Braham, Eduardo Díaz, Carlos Jacques, Yudelka Almonte, Elixandro Montero y Yeifri Corcino.

Phamely Cruz, Jorge Braham, Eduardo Díaz, Carlos Jacques, Yudelka Almonte, Elixandro Montero y Yeifri Corcino.Glauco Moquete/LD

Avatar del Rosy Santana Feliz
Rosy Santana FelizSanto Domingo.

Plaza Lama inauguró su nuevo ‘Color Shop’ en la sucursal de la Avenida Duarte, con la intención de fortalecer su compromiso de ofrecer variedad, calidad y precios competitivos a sus clientes.

El nuevo espacio ha sido diseñado para brindar una experiencia de compra más completa, con un extenso portafolio de productos y soluciones para todo tipo de proyectos de pintura, tanto residencial como industrial.

En esta área, los visitantes pueden encontrar una selección de las marcas más reconocidas del mercado, tales como: Grupo Solid, Pintura Corona, Pinturas Tropical, Pinturas Tucán, Lanco y Cano.

Camila Canaán y Emma Cid.

Camila Canaán y Emma Cid.Glauco Moquete/LD

Dionicio Veras, Douglas Salas, Ángel Núñez y José Ureña.

Dionicio Veras, Douglas Salas, Ángel Núñez y José Ureña.Glauco Moquete/LD

Edward Lamarche y José Santiago

Edward Lamarche y José SantiagoGlauco Moquete/LD

Lynda García, Elif Haddad y Yacelys García

Lynda García, Elif Haddad y Yacelys GarcíaGlauco Moquete/LD

Dianna Antigua, Pamela Marte y Franmeiry Guzmán.

Dianna Antigua, Pamela Marte y Franmeiry Guzmán.Cortesia de los anfitriones.

Darcy Peña, Arturo Camarena y Sabrina Sanlley.

Darcy Peña, Arturo Camarena y Sabrina Sanlley.Glauco Moquete/LD

Yeya Vázquez y Yancer Cruz.

Yeya Vázquez y Yancer Cruz.Glauco Moquete/LD

Con esta expansión, Plaza Lama reafirma su liderazgo en el sector ferretero y mejoramiento del hogar, consolidando su promesa de brindar todo lo que se necesita en un solo lugar.

Tags relacionados