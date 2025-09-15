Avenida Duarte
Plaza Lama inaugura su nuevo ‘Color Shop’
Propuesta
- Cada una de las marcas estará disponible con precios asequibles, además de
asesoría especializada para que los clientes puedan elegir el producto adecuado
según sus necesidades.
Plaza Lama inauguró su nuevo ‘Color Shop’ en la sucursal de la Avenida Duarte, con la intención de fortalecer su compromiso de ofrecer variedad, calidad y precios competitivos a sus clientes.
El nuevo espacio ha sido diseñado para brindar una experiencia de compra más completa, con un extenso portafolio de productos y soluciones para todo tipo de proyectos de pintura, tanto residencial como industrial.
En esta área, los visitantes pueden encontrar una selección de las marcas más reconocidas del mercado, tales como: Grupo Solid, Pintura Corona, Pinturas Tropical, Pinturas Tucán, Lanco y Cano.
Con esta expansión, Plaza Lama reafirma su liderazgo en el sector ferretero y mejoramiento del hogar, consolidando su promesa de brindar todo lo que se necesita en un solo lugar.