Industrias San Miguel y Alcaldía de Santiago inauguran espacio para el bienestar comunitario

Como parte de su estrategia de sostenibilidad, y con el propósito de promover el bienestar colectivo, Industrias San Miguel (ISM) inauguró un circuito de máquinas de ejercicios al aire libre en el Parque de la Mujer, en una alianza con el Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros.

El proyecto contempla la instalación de un total de 19 máquinas distribuidas en espacios públicos del municipio. De estas, 10 ya están en funcionamiento en el Parque de la Mujer, mientras que las 9 restantes serán ubicadas próximamente en una segunda localización definida por las autoridades municipales.

Mario Medina, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de ISM, resaltó el valor de esta iniciativa: “Esta acción forma parte de nuestro eje de Bienestar, uno de los pilares fundamentales de la estrategia de sostenibilidad de ISM. Estamos convencidos de que alimentar un futuro próspero requiere invertir en salud, promover hábitos conscientes y habilitar espacios públicos que favorezcan una vida activa y equilibrada”.

Ulises Rodríguez, alcalde de Santiago de los Caballeros, señaló la relevancia de la colaboración entre el sector público y privado para el beneficio de la comunidad: “Como administración municipal, creemos firmemente en el valor de alianzas que mejoren la calidad de vida de nuestra gente. Esta colaboración con ISM nos permite seguir recuperando espacios públicos para ponerlos al servicio de la salud, el deporte y la convivencia ciudadana”.

La donación de estas máquinas, que cuentan con una garantía de un año, también se vincula al compromiso de ISM como miembro activo de la Alianza por el Bienestar y la Alimentación Consciente, plataforma que impulsa hábitos integrales de salud física, emocional y social.

Con este esfuerzo, ISM reafirma su visión de largo plazo en las comunidades donde opera, generando valor compartido a través de programas de impacto social, alianzas público-privadas y la promoción de estilos de vida sostenibles.