Caribbean Turf presenta el minibús eléctrico Club Car

En el marco de Asonahores 2025 en BlueMall Punta Cana, Caribbean Turf, distribuidor oficial de la marca Club Car en República Dominicana, anunció la disponibilidad del innovador minibús eléctrico Club Car, una solución diseñada para transformar la movilidad en entornos turísticos, recreativos, empresariales y residenciales con una propuesta eficiente, cómoda y libre de emisiones.

Este vehículo está disponible en versiones de 11 y 14 pasajeros, con diseños que priorizan el confort, la seguridad y la funcionalidad, con chasis de acero al carbono de alta calidad, suspensión patentada y acabados resistentes, cuenta con baterías de plomo-acido libre de mantenimiento de carga rápida y larga duración, priorizando seguridad, confort y funcionalidad.

“Su avanzada tecnología eléctrica lo convierte en un aliado ideal para hoteles, aeropuertos, parques temáticos, complejos residenciales y centros corporativos que buscan reducir su huella ambiental sin comprometer la experiencia del usuario”, explicó Eric Díaz, gerente general de Caribbean Turf.

Reiteró que al ser 100% eléctrico, elimina el consumo de combustibles fósiles y reduce significativamente los costos operativos relacionados con mantenimiento y abastecimiento. “El minibús eléctrico Club Car representa la visión de una movilidad más limpia, silenciosa y personalizada para el país. Desde Caribbean Turf apostamos por soluciones que respondan a las necesidades del presente y del futuro”.

De acuerdo con Díaz, el minibús Club Car garantiza durabilidad, mínimo mantenimiento y óptimo rendimiento para operaciones diarias intensivas. “Su diseño ergonómico y acceso de baja altura aseguran una experiencia cómoda para todo tipo de pasajeros, incluidos adultos mayores y personas con movilidad reducida”.

