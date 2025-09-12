Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

para comunicadores

Sistema de las Naciones Unidas organiza diplomado

Aporte

Elliott Martínez, María Angélica Ureña, Valerie Díaz, Martha Cabral y Jhon Wayne

Elliott Martínez, María Angélica Ureña, Valerie Díaz, Martha Cabral y Jhon WayneCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Avatar del Listín Diario
Listín Diario

En un contexto marcado por desafíos informativos, la polarización digital y la urgencia de fortalecer las voces responsables en los medios, representantes del Sistema de las Naciones Unidas ofrecieron los detalles del diplomado “Comunicación con Enfoque de Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible”, una iniciativa académica con la que buscan capacitar a periodistas, comunicadores e influyentes en prácticas éticas y narrativas transformadoras.

El programa organizado en alianza con la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y facilitado por expertos nacionales e internacionales se desarrollará de septiembre a diciembre de 2025.

En esta primera edición, participarán 30 periodistas, comunicadores, influyentes y estudiantes de comunicación social, quienes desarrollarán contenidos innovadores sobre temas críticos para República Dominicana y la región.

Autoridades, docentes, influyentes, periodistas y estudiantes que participan en esta primera edición

Autoridades, docentes, influyentes, periodistas y estudiantes que participan en esta primera ediciónCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Periodista de los equipos de comunicaciones del Sistema de Naciones Unidas

Periodista de los equipos de comunicaciones del Sistema de Naciones UnidasCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

El diplomado surge frente a los retos que enfrentan los periodistas, como el intrusismo profesional, la precariedad laboral, la censura, la desinformación y la violencia digital de género.

Su objetivo principal es dotarlos de herramientas teóricas y prácticas para mejorar la cobertura con perspectiva de derechos humanos de temas sensibles como migración, género, niñez, salud, desarrollo sostenible, inclusión y equidad.

Además, se espera la creación de un semillero de iniciativas editoriales y proyectos de comprobación de datos que contribuyan a elevar la calidad del debate público en el país.

Tags relacionados