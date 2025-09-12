Sistema de las Naciones Unidas organiza diplomado

En un contexto marcado por desafíos informativos, la polarización digital y la urgencia de fortalecer las voces responsables en los medios, representantes del Sistema de las Naciones Unidas ofrecieron los detalles del diplomado “Comunicación con Enfoque de Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible”, una iniciativa académica con la que buscan capacitar a periodistas, comunicadores e influyentes en prácticas éticas y narrativas transformadoras.

El programa organizado en alianza con la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y facilitado por expertos nacionales e internacionales se desarrollará de septiembre a diciembre de 2025.

En esta primera edición, participarán 30 periodistas, comunicadores, influyentes y estudiantes de comunicación social, quienes desarrollarán contenidos innovadores sobre temas críticos para República Dominicana y la región.

Autoridades, docentes, influyentes, periodistas y estudiantes que participan en esta primera ediciónCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Periodista de los equipos de comunicaciones del Sistema de Naciones UnidasCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

El diplomado surge frente a los retos que enfrentan los periodistas, como el intrusismo profesional, la precariedad laboral, la censura, la desinformación y la violencia digital de género.

Su objetivo principal es dotarlos de herramientas teóricas y prácticas para mejorar la cobertura con perspectiva de derechos humanos de temas sensibles como migración, género, niñez, salud, desarrollo sostenible, inclusión y equidad.

Además, se espera la creación de un semillero de iniciativas editoriales y proyectos de comprobación de datos que contribuyan a elevar la calidad del debate público en el país.