UNIBE
Juan García Amado recibe título Profesor Honorario
Académico
- La distinción destaca la trayectoria del jurista y académico español, y sus aportes al estudio y desarrollo del derecho en el ámbito internacional.
En una ceremonia encabezada por la rectora doctora Odile Camilo Vincent, junto a miembros del Consejo Académico y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Iberoamericana (Unibe), recibió el título de Profesor Honorario el jurista Juan Antonio García Amado.
Tras recibir la esclavina, el pin institucional y el diploma, el doctor García Amado ofreció la conferencia “Diálogo de la filosofía del derecho con la judicatura”, en la que compartió reflexiones sobre el vínculo entre la teoría jurídica y la práctica judicial.
El doctor García Amado es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León y cuenta con publicaciones que abarcan filosofía del derecho, teoría jurídica, ética judicial, derecho y literatura.