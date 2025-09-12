Juan García Amado recibe título Profesor Honorario

En una ceremonia encabezada por la rectora doctora Odile Camilo Vincent, junto a miembros del Consejo Académico y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Iberoamericana (Unibe), recibió el título de Profesor Honorario el jurista Juan Antonio García Amado.

Tras recibir la esclavina, el pin institucional y el diploma, el doctor García Amado ofreció la conferencia “Diálogo de la filosofía del derecho con la judicatura”, en la que compartió reflexiones sobre el vínculo entre la teoría jurídica y la práctica judicial.

El doctor García Amado es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León y cuenta con publicaciones que abarcan filosofía del derecho, teoría jurídica, ética judicial, derecho y literatura.

Héctor Pereyra y Franklin Concepción Acosta.Leonel Matos/LD

Ernesto Evertz y Luis Carreras.Leonel Matos/LD

Aída Mencía, Loraine Amell, Juan Antonio García Amado y Vhyna Ortega.Leonel Matos/LD

Grace Cochón y José Martín Morillo.Leonel Matos/LD

Martha Infante, Yave Peralta, María Emilia Gómez y Lisvette SánchezLeonel Matos/LD