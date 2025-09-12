El Instituto Dermatológico presenta su campaña “La Lepra se cura. El estigma también”

Con el objetivo de visibilizar una condición de salud que afecta a miles de personas en el mundo y sensibilizar sobre la importancia de su detección temprana, el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel “Dr. Huberto Bogaert Díaz” (IDCP), junto al Patronato de Lucha contra la Lepra y en alianza con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), dio inicio al 'Mes de la Lepra' con su campaña nacional: “La lepra se cura. El estigma también.”

En sus palabras de apertura, la Dra. Emma Guzmán de Cruz, presidenta del Patronato del IDCP, resaltó que el acuerdo entre el MSP y el IDCP, vigente desde 1972, ha sostenido por más de cinco décadas el Programa Nacional de Control de la Lepra, un esfuerzo conjunto que ha garantizado la atención gratuita, especializada y oportuna a miles de pacientes.

“La prevención y el control de la lepra en nuestro país son el resultado de políticas sólidas, apoyo internacional y la entrega desinteresada de los 43 colaboradores que día a día sostienen este programa”, subrayó.

El desafío del estigma

El Dr. Víctor Pou, director general de del patronato, recordó que, a pesar de los logros en el control epidemiológico, el estigma sigue siendo la barrera más difícil de superar.

“El estigma retrasa el diagnóstico, afecta la salud mental de los pacientes y vulnera su derecho a una vida digna. Esta campaña busca desterrar de raíz esa discriminación”, afirmó.

Durante todo septiembre se desarrollarán jornadas comunitarias, charlas educativas, actividades en medios y acciones digitales que buscan informar a la población sobre la enfermedad, promover su detección temprana y, sobre todo, derribar las barreras sociales y emocionales que enfrentan las personas afectadas.

El Instituto ha sido un pilar en la prevención y control de la lepra en la República Dominicana, garantizando atención gratuita y especializada, y formando a nuevas generaciones de dermatólogos, al ser el único centro del país que ofrece residencia médica en dermatología.

El acto cerró con un reconocimiento a la Dra. Denis Martínez, pionera en la lucha contra la lepra en el país, cuyo legado inspira a continuar esta misión.

Con esta campaña, el IDCP, el MSP y la OPS/OMS renuevan su compromiso de educar, prevenir y garantizar el acceso gratuito a tratamientos, reafirmando que la lepra es curable y las personas afectadas tienen derecho a vivir libres de estigma y discriminación.