Educación
El Instituto Dermatológico presenta su campaña “La Lepra se cura. El estigma también”
Salud
- La iniciativa renueva la alianza de más de cinco décadas con el Ministerio de Salud beneficiando miles de pacientes en República Dominicana.
Con el objetivo de visibilizar una condición de salud que afecta a miles de personas en el mundo y sensibilizar sobre la importancia de su detección temprana, el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel “Dr. Huberto Bogaert Díaz” (IDCP), junto al Patronato de Lucha contra la Lepra y en alianza con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), dio inicio al 'Mes de la Lepra' con su campaña nacional: “La lepra se cura. El estigma también.”
En sus palabras de apertura, la Dra. Emma Guzmán de Cruz, presidenta del Patronato del IDCP, resaltó que el acuerdo entre el MSP y el IDCP, vigente desde 1972, ha sostenido por más de cinco décadas el Programa Nacional de Control de la Lepra, un esfuerzo conjunto que ha garantizado la atención gratuita, especializada y oportuna a miles de pacientes.
“La prevención y el control de la lepra en nuestro país son el resultado de políticas sólidas, apoyo internacional y la entrega desinteresada de los 43 colaboradores que día a día sostienen este programa”, subrayó.
El desafío del estigma
El Dr. Víctor Pou, director general de del patronato, recordó que, a pesar de los logros en el control epidemiológico, el estigma sigue siendo la barrera más difícil de superar.
“El estigma retrasa el diagnóstico, afecta la salud mental de los pacientes y vulnera su derecho a una vida digna. Esta campaña busca desterrar de raíz esa discriminación”, afirmó.
Durante todo septiembre se desarrollarán jornadas comunitarias, charlas educativas, actividades en medios y acciones digitales que buscan informar a la población sobre la enfermedad, promover su detección temprana y, sobre todo, derribar las barreras sociales y emocionales que enfrentan las personas afectadas.
El Instituto ha sido un pilar en la prevención y control de la lepra en la República Dominicana, garantizando atención gratuita y especializada, y formando a nuevas generaciones de dermatólogos, al ser el único centro del país que ofrece residencia médica en dermatología.
El acto cerró con un reconocimiento a la Dra. Denis Martínez, pionera en la lucha contra la lepra en el país, cuyo legado inspira a continuar esta misión.
Con esta campaña, el IDCP, el MSP y la OPS/OMS renuevan su compromiso de educar, prevenir y garantizar el acceso gratuito a tratamientos, reafirmando que la lepra es curable y las personas afectadas tienen derecho a vivir libres de estigma y discriminación.