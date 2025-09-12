La Bodega presenta “Orin Swift maridaje de sonidos”

Las instalaciones de Verema 23 sirvió de escenario para celebrar el “Orin Swift maridaje de sonidos”, una velada donde el vino y la música se entrelazaron para despertar todos los sentidos en una experiencia multisensorial.

La bodega californiana Orin Swift, famosa por sus etiquetas provocadoras y mezclas audaces, presentó una selección de cinco vinos que deleitaron el paladar de los asistentes en cada sorbo.

Ana Camila Marrero, gerente de la marca para La Bodega de Manuel González Cuesta, dio las palabras de bienvenida a los invitados, y explicó la dinámica de la cata.

“Cada etiqueta ha sido maridada con una atmósfera sonora cuidadosamente curada por los talentos Miguel Yarull, músico y escritor, y Tomás Álvarez, productor de música y miembro de la banda Toque Profundo, quienes eligieron canciones para maridar, acompañar y elevar cada copa, convirtiendo la cata en una travesía artística”, dijo.

Orin Swift no es solo vino: es una declaración estética, una filosofía que une lo enológico con lo visual y lo emocional. Desde su icónica etiqueta Machete hasta sus mezclas intensas como Papillon 8 Years in the Desert, cada creación de la bodega invita a vivir el vino como una experiencia sensorial completa, explicó.

Carlos Garden Handal y Carolina SocíasCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Luis Valverde Hurst y Hugo ReynosoCORTESíA DE LOS ANFITRIONES